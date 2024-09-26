Что будут делать предприниматели, когда кадровый кризис обострится — результаты опроса Сегодня 13:05 — Личные финансы

Что будут делать предприниматели, когда кадровый кризис обострится — результаты опроса

Аналитики платформы по трудоустройству OLX Работа провели опрос, в рамках которого, в частности, спросили у работодателей об их действиях в случае усугубления кадровой нехватки в Украине.

Об этом пишет The Page.

Как выяснил опрос «OLX Работа», большинство бизнесов под влиянием растущего дефицита на рынке труда сфокусируются на кандидатах, ранее часто подвергавшихся дискриминации при трудоустройстве, таких как пенсионеры, молодежь без опыта работы и т. д.

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«В настоящее время работодатель смотрит на кандидатов, как на представителей разных социальных групп. И часто это собственно и есть возможность разрешить кадровый кризис с помощью более активного вовлечения социально уязвимых слоев населения. То есть, более простыми словами, таким путем бизнес и работодатели приходят к инклюзивности, что не было раньше присуще рынку труда Украины», — отметила на презентации исследования Мария Абдуллина, руководитель категорий «OLX Работа» и «Услуги».

Кроме того, ради удержания и привлечения персонала работодатели повышают зарплаты, которые с августа 2023 года по август 2024-го в среднем по Украине выросли на 19%.

Инфографика: OLX

Однако 18% опрошенных выбрали опцию «Прочее». Здесь большинство респондентов детализировали, что в случае ухудшения ситуации с кадрами «будут вынуждены закрывать бизнес». Ведь сейчас, когда мы, например, жалуемся на ухудшение качества сервиса, неторопливый персонал или отсутствие определенных позиций в меню заведения, часто за этим стоит именно дефицит кадров. Если негативный тренд усилится, некоторые бизнесы действительно будут вынуждены останавливаться, по крайней мере, временно.

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Более половины опрошенных «OLX Работа» бизнесов уже столкнулись с дефицитом персонала в своей сфере. Под кадровым кризисом здесь подразумеваются проблемы с поиском работников и закрытием вакансий.

Инфографика: OLX

В ближайшее будущее большинство работодателей смотрят без особого оптимизма. Потому что, по мнению 65% опрошенных, кадровый кризис в Украине будет только обостряться. Очевидно, что определенная часть бизнесов это может принудить к закрытию.

Главной причиной кадрового кризиса опрошенные работодатели считают мобилизацию и сложности в трудоустройстве мужчин. Мария Абдуллина исходя из развернутых ответов объясняет, что мужчины либо уже мобилизованы, либо не трудоустраиваются официально, либо не выступают активными соискателями работы.

Инфографика: OLX

The page По материалам:

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