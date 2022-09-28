Что будет влиять на курс наличного доллара – прогноз — Finance.ua

Что будет влиять на курс наличного доллара – прогноз Сегодня 08:01 — Валюта

Что будет влиять на курс наличного доллара – прогноз

Попытки Национального банка Украины обеспечить рынок наличной валютой пока оказались недостаточными для стабилизации рынка, очевидно, из-за усиления негативных настроений, вызванных эскалацией войны.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU

Отмечается, что регулятор продал почти 100 млн наличной валюты за безналичную в прошлый понедельник, но спрос на валюту в кассах банков это не удовлетворило. Большинство банков пока не продают наличную валюту, а используют ее исключительно для возврата валютных депозитов.

«За прошедшую неделю курс гривни в кассах 10 банков, являющихся крупнейшими эмитентами платежных карт, ослаб с 39,4-40,4 грн/долл. до 40,6-41,6 грн/долл. Не обошло ослабление гривны и карточные расчеты. После длительной паузы некоторые крупные банки подняли карточные курсы валют : гривна для карточек ослабела с 36,7-37,37 до 36,75-37,57 грн/долл.», — говорится в сообщении.

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Аналитики ICU отмечают, что настроения населения ухудшились после объявления россией референдумов на оккупированных украинских территориях, а также мобилизации.

«НБУ в очередной раз подчеркнул на прошлой неделе, что, несмотря на рост дисбалансов на рынке, он не намерен в ближайшее время пересматривать официальный курс гривни. Текущий уровень резервов НБУ считает достаточным для сглаживания текущих дисбалансов. Мы также не ожидаем пересмотра официального курса в ближайшее время», — сообщили в компании.

Отмечается, что наличный рынок и в дальнейшем будет оставаться под влиянием новостей о попытках рф аннексировать оккупированные украинские территории. Поэтому нервозность будет сохраняться и психологические факторы будут превалировать на рынке.

УНІАН По материалам:

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