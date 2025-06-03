Что будет с пособием на проживание ВПЛ с лета 2025: ответы на вопросы — Finance.ua

Что будет с пособием на проживание ВПЛ с лета 2025: ответы на вопросы Сегодня 14:29 — Личные финансы

Что будет с пособием на проживание ВПЛ с лета 2025: ответы на вопросы

В начале 2025 года в Украине официальный статус внутренне перемещенных лиц имели около 4,6 млн человек. Это значительная часть населения страны.

Правительство всячески поддерживает переселенцев, вводя новые виды пособий этой категории населения. Один из них — пособие на проживание ВПЛ, что составляет 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью.

В то же время переселенцы часто интересуются, не собираются ли власти свернуть эту программу. Специалисты Юридического советника ВПЛ ответили на этот и другие важные вопросы. Делимся основным.

Не отменят ли пособие на проживание ВПЛ в связи с введением базового социального пособия?

Нет. Это разные виды пособий, направленные на решение отличных социальных потребностей. Цель базового социального пособия — заменить такие виды пособий как:

— социальное пособие малоимущим семьям;

— пособие одиноким матерям;

— пособие на детей, воспитывающихся в многодетной семье;

— временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место их проживания неизвестно и т. д.

Альтернативой пособию на проживание ВПЛ является субсидия на аренду жилья для ВПЛ. В то же время, человек имеет право выбирать вид поддержки, которым он желает воспользоваться.

Можно ли будет возобновить пособие на проживание ВПЛ, если прекратят выплачивать субсидию на аренду жилья для ВПЛ?

Орган соцзащиты населения временно прекращает начислять и выплачивать пособие получателям, в отношении которых от органа Пенсионного фонда Украины поступила информация о назначении субсидии по найму жилья. Выплата пособия возобновляется при прекращении выплаты субсидии на аренду жилья и при соблюдении «имущественных» и некоторых других.

Однако такое возобновление не происходит автоматически, для этого нужно обратиться с новым заявлением о предоставлении пособия на проживание. Начисление и выплата пособия будет произведена ​​с месяца подачи заявления, но не ранее месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты субсидии на аренду жилья. Также следует помнить, что возобновление выплаты пособия будет осуществляться на срок, не превышающий шестимесячный период назначения или продления пособия с учетом уже выплаченного пособия.

Правда ли, что приобретение жилья по сертификату «єВідновлення», даже без регистрации местожительства в нем, является основанием для прекращения выплат ВПЛ?

Преимущественно да. Пособие не выплачивается, если человек/семья имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, расположенного на территориях, не включенных в перечень территорий, или территориях, включенных в перечень территорий, в отношении которых определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации.

Читайте также Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПЛ

Однако есть исключения:

— жилье непригодно для проживания, что подтверждается документально;

— жилье имеет площадь менее 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Изменится ли размер пособия на проживание?

На сегодняшний день такая информация отсутствует. Размер выплат по-прежнему составляет:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;

— для других лиц — 2 тыс. грн.

Произошли ли изменения в имущественных критериях для назначения/продолжения выплат?

Да, из-за внедрения субсидии на аренду жилья для ВПЛ «имущественные» критерии получения пособия на проживание ВПЛ были дополнены дополнительными пунктами.

Пособие не назначается / его выплата прекращается, если:

— ВПЛ, который обращается за пособием на проживание или является получателем пособия на 1 число месяца, с которого назначается пособие, или на 1 число каждого месяца, в котором получается пособие, получает субсидию или входит в состав домохозяйства лица, получающего субсидию на аренду жилья;

— лицо из числа членов семьи на 1 число месяца, с которого назначается пособие, или на 1 число каждого месяца, в котором получается пособие, получает субсидию на аренду жилья или входит в состав домохозяйства лица, получающего субсидию на аренду жилья.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.