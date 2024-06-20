Что будет с курсом валют на следующей неделе: свежий прогноз банкира — Finance.ua
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Что будет с курсом валют на следующей неделе: свежий прогноз банкира

Валюта
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Что будет с курсом валют на следующей неделе: свежий прогноз банкира
Что будет с курсом валют на следующей неделе: свежий прогноз банкира, unsplash.com
В конце июня общая ситуация на валютном рынке будет во многом напоминать ситуацию, наблюдавшуюся в течение месяца.
Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой, так же будет действовать режим «управляемой гибкости», что означает возможные периодические изменения курсовых направлений, валютный коридор останется в предыдущих пределах, а допустимые курсовые отклонения в недельном разрезе останутся в прогнозируемо-устойчивом виде.

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«Конечно, в конце недели может стать заметным „дуновение“ ускоренной инфляции — прежде всего из-за изменения тарифа на электроэнергию и предстоящего пересмотра акцизной ставки на топливо. Кроме того, Нацбанк прогнозирует, что во втором полугодии инфляционные ожидания будут в пределах 5−6%, что совпадает с предыдущим прогнозом в 8,2% инфляции по итогам 2024 года. Однако девальвация гривны, если сравнивать с маем, будет мизерной», — сказал эксперт.
Лесовой добавил, что недавнее снижение учетной ставки до 13% вместе с принятием Стратегии развития кредитования наталкивают на мысль, что курсовые катаклизмы будут маловероятными.
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Кроме этого, банкир отметил, что для понимания дальнейшей судьбы экономики страны важно анонсированное получение $4,2 млрд макрофина от МВФ и ЕС, а также принятие решения о предоставлении странами G7 кредита на $50 млрд, который будет погашаться на средства страны-агрессора.
Таким образом, можно рассчитывать, что с 24 по 30 июня основные показатели валютного рынка в недельном разрезе останутся на стабильном уровне:
  • коридоры валютных изменений: на межбанке 40−41 грн/$ и 43−45 грн/€, на наличном рынке 40−41,2 грн/$ и 43−46 грн/€;
  • ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,2−0,3 грн, в банках — до 0,3−0,5 грн, в обменных пунктах — до 0,5 грн;
  • средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3−0,5 грн;
  • недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от первоначального понедельничного курса.
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«Таким образом, завершение июня станет логичным следствием всего месяца: курсовые колебания будут происходить чуть ли не каждый день, однако в новых коридорах. Хотя гривна и будет оставаться достаточно крепкой, однако инфляционное давление станет более заметным уже с началом июля, что может отразиться на курсовых показателях», — резюмировал Лесовой.
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По материалам:
УНІАН
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