Что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы: прогноз Минэкономики — Finance.ua
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Что будет с ценами в Украине в ближайшие месяцы: прогноз Минэкономики

Личные финансы
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Повышение тарифов на электроэнергию для населения в июне 2023 года стало доминирующим фактором роста потребительских цен на 0,8% за месяц. В то же время, тренд на снижение инфляции сохранится.
Об этом сообщается в Обзоре инфляции Минэкономики за июнь 2023 года.
По данным министерства, административное повышение тарифов на электроэнергию для населения на 69,7% (до 2,64 грн/кВтч) привело к тому, что общий уровень цен по группе «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» повысился на 11,9% (взнос в общую потребительскую инфляцию — 1 п.п.).
«В то же время ключевым противовесом роста, вполне ожидаемо, в летний месяц стала сезонность», — отметили в Минэкономики.
В министерстве отмечают, что в условиях войны спрос остается сдержанным, а предложение большинства основных продуктов питания достаточным.
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Следовательно, цены растут не так быстро. Динамика цен по подавляющему количеству позиций в структуре потребления сохраняла тренд на замедление роста, что и подтвердилось замедлением годовых показателей — 12,8% в июне (15,3% месяцем ранее), отметили в Минэкономики.
Оценка министерства перспектив по динамике потребительских цен не изменилась по сравнению с предыдущей.
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«Следовательно стоит ожидать сохранения тренда на постепенное снижение годового темпа инфляции, несмотря на ее определенную волатильность каждый месяц», — добавили в Минэкономики.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ ожидает, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 10,6%. В апреле НБУ ожидал инфляцию на уровне 14,8%.
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По материалам:
РБК-Україна
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