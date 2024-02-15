Chrysler выпустила несвойственный для нее футуристический концепт Halcyon (фото) — Finance.ua

Chrysler выпустила несвойственный для нее футуристический концепт Halcyon (фото) Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Chrysler выпустила несвойственный для нее футуристический концепт Halcyon (фото)

Chrysler, которой в следующем году исполнится 100 лет, когда-то выпускала разные модели, но сейчас она больше известна своими минивэнами Pacifica. Но сейчас компания сделала смелое заявление на будущее, представив концепт-кар, столь далекий от минивэна, насколько это вообще возможно.

Chrysler Halcyon — это концепт высокотехнологичного родстера с электрической силовой установкой и полностью автономными возможностями. И хотя автопроизводитель не планирует запускать его в производство, Halcyon призван продемонстрировать, что компания еще жива и думает о будущем.

Chrysler намерена продавать только электромобили с 2029 года, и Halcyon будет служить демонстрацией того, как компания будет внедрять технологии будущего.

Halcyon сочетает в себе целый ряд технологий материнской компании Chrysler, Stellantis, включая операционную систему STLA Brain, систему помощи водителю STLA AutoDrive и информационно-развлекательную систему STLA SmartCockpit. Концепция Halcyon призвана объединить эти продукты вместе как единую унифицированную систему.

Искусственный интеллект играет важную роль в этой концепции, равно как и дополненная реальность и связь между автомобилем и окружающей средой. Это содержит голосовых помощников с искусственным интеллектом, предиктивную навигацию и обновление программного обеспечения по воздуху. Chrysler Halcyon — запоминает привычки водителя на основе предпочтений и может заблаговременно вносить изменения в такие вещи, как система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, когда он будет садиться в автомобиль.

Также есть куча визуальных и аудио функций, которые помогут создать дзэн-среду. А в полностью автономном режиме руль и педали откидываются, чтобы удобнее расположить сиденья.

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Представители Chrysler признали, что у компании все еще есть над чем работать, прежде чем сможет предложить полную автономию своим клиентам. «Функциональность автономного вождения, по-видимому, достаточно развита на уровнях 2 и 2 плюс. Когда мы переходим к 3-му и 4-му уровням, нам еще предстоит проделать определенную работу над разработкой, чтобы водитель мог полностью отключить руки и глаза и при этом отвечать требованиям безопасности, которым мы должны отвечать».

Среди других футуристических и непроверенных функций — технология динамической беспроводной передачи энергии (Dynamic Wireless Power Transfer, DWPT) для беспроводной подзарядки автомобиля во время движения, обеспечивающая неограниченный радиус действия. Идея в том, что при движении по дорогам с индуктивной зарядкой, если таковую удастся найти, Halcyon будет заряжаться. Chrysler заявляет, что концепт оснащен 800-вольтовой литий-серной батареей, которая, по оценкам компании, имеет на 60 процентов меньший углеродный след, чем другие батареи для электромобилей.

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