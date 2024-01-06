В Канаде прекратили производство знаменитого Chrysler 300 — Finance.ua

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В Канаде прекратили производство знаменитого Chrysler 300

Фондовый рынок
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В Канаде прекратили производство знаменитого Chrysler 300
В Канаде прекратили производство знаменитого Chrysler 300
В Канаде прекратили производство знаменитого Chrysler 300. Последний седан сошел с конвейера предприятия в Онтарио. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis, передает «Фокус».
Последней стала модель прощальной серии Chrysler 300C. Выпущено всего 2200 таких заднеприводных седанов стоимостью от $55 000.
Все Chrysler 300C оснащены 6,4-литровым 485-сильным V8 Hemi и 8-ступенчатой ​​автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость составляет 257 км/ч.
Будущее Chrysler 300C было предопределено, ведь это модель-долгожитель. Нынешнее ее поколение представили еще в 2011 году. Преемник «трехсотого» если и появится, то станет электромобилем, ведь Chrysler планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания.
Chrysler 300 — самая знаменитая модель американской марки. Первое ее поколение появилось в 1955 году и получило 300-сильный V8 Hemi. Именно мощность двигателя дала название авто.
Долгое время Chrysler 300 был самым мощным автомобилем из США. Он доминировал в гонке NASCAR, а в 1958 году 375-сильный Chrysler 300D установил рекорд скорости для серийных авто — 251 км/ч. Постепенно мощность «трехсотого» довели до 405−425 л. с.
По материалам:
Автотема
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