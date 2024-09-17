Член Совета директоров МВФ выступил против визита миссии фонда в россию — Finance.ua
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Член Совета директоров МВФ выступил против визита миссии фонда в россию

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Член Совета директоров МВФ выступил против визита миссии фонда в россию
Член Совета директоров МВФ выступил против визита миссии фонда в россию
Глава Центробанка Эстонии присоединился к группе министров финансов европейских стран, подвергших критике план Международного валютного фонда возобновить обзор российской экономики впервые после вторжения в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg.
Мадис Мюллер, представитель Эстонии в Совете директоров МВФ, в письменном заявлении отметил, что «государство-агрессор, грубо нарушающее международные нормы и соглашения, не должно получать долю выгод, которые предлагают международные институты».
На прошлой неделе МВФ заявил, что возобновляет ежегодные обзоры экономики россии, поскольку экономическая ситуация «более стабильная», чем раньше. Он утверждает, что обзор, известный как оценка по статье IV, является «взаимным обязательством» фонда и его членов.
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По словам осведомленных источников, на встрече посланников ЕС на прошлой неделе Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что они удивлены решением МВФ.
Группа из девяти стран Балтии и Северной Европы также направила письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, выразив обеспокоенность по поводу процесса, который, по их словам, рискует привести к нормализации отношений с москвой.
Член Совета директоров МВФ выступил против визита миссии фонда в россию
Напомним, МВФ заявил, что его сотрудники начнут виртуальные обсуждения с российскими властями 16 сентября, а затем отправятся в страну для личных обсуждений. Этот визит запланирован на 1 октября.
Позже глава Национального банка Украины Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко призвали Международный валютный фонд отказаться от идеи командировки миссии в россию с целью консультаций по статье IV устава фонда.
По материалам:
РБК-Україна
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