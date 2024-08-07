Число иностранцев, получивших гражданство Франции, сократилось на 33,8% в 2023 году (список) — Finance.ua
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Число иностранцев, получивших гражданство Франции, сократилось на 33,8% в 2023 году (список)

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Число иностранцев, получивших гражданство Франции, сократилось на 33,8% в 2023 году (список)
Число иностранцев, получивших гражданство Франции, сократилось на 33,8% в 2023 году (список)
Все меньше людей получают французское гражданство, поскольку в 2023 году эта цифра упала на 15%. Это на 17 195 человек меньше натурализаций, чем в 2022 году.
По данным МВД Франции, в прошлом году было зафиксировано 97 288 натурализаций, что является вторым низким показателем за последние пять лет.
Об этом сообщает Schengen.News.
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В частности, 39 721 человек получил гражданство путем натурализации, тогда как 9697 сделали это через декларацию по указу.
Министерство подчеркнуло, что падение в 2023 году обусловлено получением гражданства по указу, то есть они прошли процесс натурализации, что составляет 40,8% всех людей, получивших французское гражданство.
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Как получить

Получить гражданство Франции можно двумя способами:
  • указом, который включает натурализацию и реинтеграцию,
  • декларацией, включающей браки, потомков посреди остальных.
Натурализация была основным способом получения гражданства Франции 39 721 иностранных граждан в 2023 году. С другой стороны, задекларировав гражданство, приблизительно 32 533 человека получили французское гражданство в течение года.
Кто чаще всего получал французское гражданство в 2023 году:
  1. марокканцы (8 017)
  2. алжирцы (6 737)
  3. тунисцы (3 841)
  4. россияне (1 558)
  5. британцы (1 522)
  6. ивуарийцы (1 465)
  7. сенегальцы (1 458)
  8. камерунцы (1 337)
  9. малагасийцы (Мадагаскар) (1 274)
  10. конголезцы (1 149)

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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