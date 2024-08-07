Число иностранцев, получивших гражданство Франции, сократилось на 33,8% в 2023 году (список) — Finance.ua

Число иностранцев, получивших гражданство Франции, сократилось на 33,8% в 2023 году (список)
Все меньше людей получают французское гражданство, поскольку в 2023 году эта цифра упала на 15%. Это на 17 195 человек меньше натурализаций, чем в 2022 году.
По данным МВД Франции, в прошлом году было зафиксировано 97 288 натурализаций, что является вторым низким показателем за последние пять лет.
Об этом сообщает Schengen.News.
В частности, 39 721 человек получил гражданство путем натурализации, тогда как 9697 сделали это через декларацию по указу.
Министерство подчеркнуло, что падение в 2023 году обусловлено получением гражданства по указу, то есть они прошли процесс натурализации, что составляет 40,8% всех людей, получивших французское гражданство.
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Как получить
Получить гражданство Франции можно двумя способами:
- указом, который включает натурализацию и реинтеграцию,
- декларацией, включающей браки, потомков посреди остальных.
Натурализация была основным способом получения гражданства Франции 39 721 иностранных граждан в 2023 году. С другой стороны, задекларировав гражданство, приблизительно 32 533 человека получили французское гражданство в течение года.
Кто чаще всего получал французское гражданство в 2023 году:
- марокканцы (8 017)
- алжирцы (6 737)
- тунисцы (3 841)
- россияне (1 558)
- британцы (1 522)
- ивуарийцы (1 465)
- сенегальцы (1 458)
- камерунцы (1 337)
- малагасийцы (Мадагаскар) (1 274)
- конголезцы (1 149)
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