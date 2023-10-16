Число должников в Украине растет: топ долгов украинцев (инфографика) — Finance.ua

Число должников в Украине растет: топ долгов украинцев (инфографика) Сегодня 10:01 — Личные финансы

Число должников в Украине растет: топ долгов украинцев (инфографика)

Количество долгов в Едином реестре должников продолжает расти — за последний год их прибавилось почти 1,2 млн.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Количество долгов

«Практически половина новых долгов — 49% - появилась в реестре с мая по август текущего года, еще 67 тыс. долгов прибавились в течение августа-сентября. Для сравнения, за август-сентябрь 2022-го количество долгов у ЕРД наоборот уменьшилось — на 354 тыс.», — говорится в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

Топ долгов украинцев

Самый большой прирост в течение года наблюдался в категории «Взыскание судебного сбора» — +68%. При этом за август-сентябрь количество таких долгов увеличилось на 5,5%. Доля этих долгов в реестре составляет 4%.

Наибольшую долю от общего количества долгов по-прежнему составляют долги в категории «Взыскания в пользу государства» — 22,3%. За последний год прирост в данной категории составил 19%.

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В свою очередь доля долгов по штрафам за нарушение ПДД составляет 19,6% от общего количества долгов, и с октября 2022-го количество таких долгов выросло на 8%.

Количество долгов по коммуналке за год увеличилось на 13% или на 73 тыс. Почти три четверти из них появились в ЕРД за прошлый отопительный сезон — с октября 2022-го по май 2023-го. Еще 12% или 8,6 тыс. долгов прибавились в августе-сентябре 2023 года. Доля таких долгов в общем количестве составляет 7,4%.

В категории «Взыскание средств» (в частности, речь идет и о долгах по кредитам) количество долгов за год выросло незначительно — на 1,7%. В общей сложности они в ЕРД составляют 17,9%. Также несущественно возросло количество долгов по алиментам (всего на 2%), а их доля в реестре составляет 2,3%.

Инфографика: Опендатабот

Кто попадает в Единый реестр должников

В ЕРД попадают граждане и компании, в отношении которых частными и государственными исполнителями были открыты исполнительные производства за невыполнение решений судов, неуплату штрафов, несвоевременную выплату задолженностей перед банками и т. д.

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В Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных сделок через нотариусов и другие. При этом такие наказания имеют еще и «имиджевые» последствия, ведь указанный реестр — публичный, а потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

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