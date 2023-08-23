Что будет за несвоевременную уплату рассроченной суммы налогового долга — Finance.ua

Что будет за несвоевременную уплату рассроченной суммы налогового долга Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Что будет за несвоевременную уплату рассроченной суммы налогового долга

Налоговая служба в Одесской области сообщает, что будет за несвоевременную уплату рассроченной суммы налогового долга.

Если налогоплательщик нарушает условия погашения рассроченного денежного обязательства или налогового долга или отсроченного денежного обязательства или налогового долга, то договоры о рассрочке (отсрочке) могут быть досрочно расторгнуты по инициативе контролирующего органа.

Пунктом 4.6 разд. IV Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщиков, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины от 10.10.2013 № 574, определено, что со дня, следующего за днем ​​расторжения договора, на рассроченные (отсроченные) суммы, которые остались неуплаченными, начисляются пеня и штраф в размерах, предусмотренных НКУ.

Справка Finance.ua:

в Украине завершили разработку программного обеспечения для Государственной налоговой службы Украины, которое обеспечит международный автоматический обмен информацией по Общему стандарту отчетности CRS и стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR) с более чем 100 иностранными налоговыми администрациями;

плательщикам налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, которые будут предоставлять в контролирующие органы уточняющие налоговые декларации за отчетные (налоговые) периоды, приходящиеся на период действия военного положения, не начисляют штрафные санкции и пеню.

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