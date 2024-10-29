Чиновников Укрзализныци разоблачили на растрате 23 млн при закупке программного обеспечения — Finance.ua
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Чиновников Укрзализныци разоблачили на растрате 23 млн при закупке программного обеспечения

Криминал
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Чиновников Укрзализныци разоблачили на растрате 23 млн при закупке программного обеспечения
Чиновников Укрзализныци разоблачили на растрате 23 млн при закупке программного обеспечения
Правоохранители разоблачили должностных лиц филиала АО «Укрзализныця», которые растратили средства предприятия в особо крупных размерах при закупке программного обеспечения.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По данным следствия, должностные лица одного из филиалов госпредприятия привлекли к совершению преступления руководителя подрядной фирмы. После организации победы в тендере заключили с ней договор на разработку программного обеспечения.
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Перечень запрашиваемых услуг предусматривал разработку, поставку и настройку соответствующих программ стоимостью 23 млн грн. Однако на момент подписания актов о выполненных работах программа не функционировала, а выделенные средства заказчиком перечислены исполнителю на основании поддельных актов приема предоставленных услуг и распределены между участниками схемы.
Трем лицам сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
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