Чиновников Укрзализныци разоблачили на растрате 23 млн при закупке программного обеспечения — Finance.ua

Чиновников Укрзализныци разоблачили на растрате 23 млн при закупке программного обеспечения Сегодня 12:40 — Криминал

Чиновников Укрзализныци разоблачили на растрате 23 млн при закупке программного обеспечения

Правоохранители разоблачили должностных лиц филиала АО «Укрзализныця», которые растратили средства предприятия в особо крупных размерах при закупке программного обеспечения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, должностные лица одного из филиалов госпредприятия привлекли к совершению преступления руководителя подрядной фирмы. После организации победы в тендере заключили с ней договор на разработку программного обеспечения.

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Перечень запрашиваемых услуг предусматривал разработку, поставку и настройку соответствующих программ стоимостью 23 млн грн. Однако на момент подписания актов о выполненных работах программа не функционировала, а выделенные средства заказчиком перечислены исполнителю на основании поддельных актов приема предоставленных услуг и распределены между участниками схемы.

Трем лицам сообщено о подозрении в растрате чужого имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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