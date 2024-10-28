В Киеве разоблачили частного нотариуса, которая сняла более 1 млн грн со счетов умерших лиц — Finance.ua

В Киеве разоблачили частного нотариуса, которая сняла более 1 млн грн со счетов умерших лиц Сегодня 15:33 — Криминал

В Киеве разоблачили частного нотариуса, которая вместе с сообщниками мошенническим способом сняла более 1 млн гривен со счетов умерших лиц

Об этом сообщила прокуратура Киева.

По данным следствия, к частному нотариусу Киевского нотариального округа обратилась женщина, у которой умер отец, с целью вступления в наследство.

В свою очередь, нотариус направила запросы в банковское учреждение с целью установления наличия счетов умершего и денежных средств для дальнейшего оформления наследства на указанное имущество.

Получив от банка информацию о наличии на счетах умершего более 850 тыс. грн, нотариус сообщила наследнице ложную информацию о наличии на счетах денежных средств в размере всего 112 грн.

В дальнейшем нотариус и ее сообщник подыскали лицо, которому предложили выдать себя за законного наследника с целью незаконного получения указанных денежных средств в банковском учреждении на основании поддельных документов.

Так, нотариус предоставила своему сообщнику поддельное свидетельство о праве на наследство, на основании которого лицо, выдававшее себя за законного наследника, получило эти 850 тысяч, которые распределили между собой.

Кроме того, аналогичным образом нотариус вместе с этим же сообщником, подыскав другое лицо, которое выдали за законного наследника, завладели более 180 тыс. грн наследства еще одной потерпевшей.

В настоящее время нотариусу и ее сообщникам сообщено о подозрении.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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