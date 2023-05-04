Четыре отдельных бренда: Jaguar и Land Rover кардинально меняют стратегию — Finance.ua
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Четыре отдельных бренда: Jaguar и Land Rover кардинально меняют стратегию

Технологии&Авто
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Компанию Jaguar Land Rover ждет масштабная реорганизация. Компания будет выпускать автомобили под четырьмя разными брендами, три из которых — займутся исключительно кроссоверами и внедорожниками. Об этом сообщает официальный сайт британского автопроизводителя.
Британцы решили создать сразу три новых марки. Отдельными брендами станут три больших семейства моделей Land Rover — Defender, Discovery и Range Rover.
Range Rover получит электрическую версию
Range Rover получит электрическую версию
Название Defender, как и прежде, будут носить модели с самой лучшей проходимостью. На данный момент в этом семействе три версии внедорожника — 90, 110 и 130.
Под брендом Discovery планируют выпускать модели для семьи — к этой линейке относятся Land Rover Discovery и Discovery Sport.
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Range Rover традиционно сосредоточится на самых роскошных авто. Собственно, и ранее Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque были отдельным семейством. Совсем недавно появится электрокар Range Rover.
Четвертый бренд, Jaguar, продолжит выпускать кроссоверы F-Pace и E-Pace, а также электромобиль I-Pace. В скором времени в его линейке появится четырехдверная электрическая модель класса Gran Turismo с запасом хода 700 км.
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По материалам:
Фокус
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