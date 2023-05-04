Четыре отдельных бренда: Jaguar и Land Rover кардинально меняют стратегию — Finance.ua

Четыре отдельных бренда: Jaguar и Land Rover кардинально меняют стратегию 04.05.2023, 00:11 — Технологии&Авто

Компанию Jaguar Land Rover ждет масштабная реорганизация. Компания будет выпускать автомобили под четырьмя разными брендами, три из которых — займутся исключительно кроссоверами и внедорожниками. Об этом сообщает официальный сайт британского автопроизводителя.

Британцы решили создать сразу три новых марки. Отдельными брендами станут три больших семейства моделей Land Rover — Defender, Discovery и Range Rover.

Range Rover получит электрическую версию

Название Defender, как и прежде, будут носить модели с самой лучшей проходимостью. На данный момент в этом семействе три версии внедорожника — 90, 110 и 130.

Под брендом Discovery планируют выпускать модели для семьи — к этой линейке относятся Land Rover Discovery и Discovery Sport.

Читайте также Представлен самый быстрый и самый роскошный Range Rover (фото)

Range Rover традиционно сосредоточится на самых роскошных авто. Собственно, и ранее Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar и Range Rover Evoque были отдельным семейством. Совсем недавно появится электрокар Range Rover.

Четвертый бренд, Jaguar, продолжит выпускать кроссоверы F-Pace и E-Pace, а также электромобиль I-Pace. В скором времени в его линейке появится четырехдверная электрическая модель класса Gran Turismo с запасом хода 700 км.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому не забывайте своевременно оформить обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.