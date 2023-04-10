Представлен самый быстрый и самый роскошный Range Rover (фото) — Finance.ua

Представлен самый быстрый и самый роскошный Range Rover (фото) 10.04.2023, 01:13 — Технологии&Авто

Представлен самый быстрый и самый роскошный Range Rover (фото), Фото: Mansory

Новый Range Rover 2023 получил самую роскошную и экстравагантную версию. Роскошный британский внедорожник был доработан в немецком ателье Mansory.

Об этом сообщает сайт компании.

Range Rover от Mansory стал гораздо ярче с виду. Внедорожник получил карбоновые обвесы и капот, а его крылья расширены.

Фото: Mansory

У авто новая решетка радиатора, а на крыше появился спойлер. Кроме того, установлены 24-дюймовые легкосплавные диски FD.15 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24.

Салон Range Rover 2023 года перетянули более дорогой кожей, появились и многочисленные карбоновые вставки. Кроме того, в Mansory предлагают и фирменные коврики для автомобиля.

Фото: Mansory

Тюнинг Range Rover 2023 включает и доработку двигателя. Мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо подняли с 523 до 611 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 750 до 850 Нм. Автомобиль весом более двух тонн разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, а спортивная выхлопная система сделала звук двигателя громче. Стоимость внедорожника не называют, но она точно превышает 300 тысяч долларов.

Фокус По материалам:

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