Представлен самый быстрый и самый роскошный Range Rover (фото) — Finance.ua
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Представлен самый быстрый и самый роскошный Range Rover (фото)

Технологии&Авто
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Представлен самый быстрый и самый роскошный Range Rover (фото)
Представлен самый быстрый и самый роскошный Range Rover (фото), Фото: Mansory
Новый Range Rover 2023 получил самую роскошную и экстравагантную версию. Роскошный британский внедорожник был доработан в немецком ателье Mansory.
Об этом сообщает сайт компании.
Range Rover от Mansory стал гораздо ярче с виду. Внедорожник получил карбоновые обвесы и капот, а его крылья расширены.
Фото: Mansory
Фото: Mansory
У авто новая решетка радиатора, а на крыше появился спойлер. Кроме того, установлены 24-дюймовые легкосплавные диски FD.15 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24.
Салон Range Rover 2023 года перетянули более дорогой кожей, появились и многочисленные карбоновые вставки. Кроме того, в Mansory предлагают и фирменные коврики для автомобиля.
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Тюнинг Range Rover 2023 включает и доработку двигателя. Мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо подняли с 523 до 611 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 750 до 850 Нм. Автомобиль весом более двух тонн разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, а спортивная выхлопная система сделала звук двигателя громче. Стоимость внедорожника не называют, но она точно превышает 300 тысяч долларов.
По материалам:
Фокус
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