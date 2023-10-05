Четыре корейских автопроизводителя отзывают почти 8000 автомобилей из-за неисправных деталей — Finance.ua
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Четыре корейских автопроизводителя отзывают почти 8000 автомобилей из-за неисправных деталей

Технологии&Авто
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Четыре корейских автопроизводителя отзывают почти 8000 автомобилей из-за неисправных деталей
Четыре корейских автопроизводителя отзывают почти 8000 автомобилей из-за неисправных деталей
Крупнейшие корейские автопроизводители Kia Motors, Volkswagen Group Korea, Stellantis Korea и EVion отзовут почти 8 тысяч автомобилей из-за неисправных компонентов, которые могут привести к авариям.
Об этом со ссылкой на Министерство транспорта Южной Кореи сообщает Korea Times.
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Четыре компании добровольно отзывают в общей сложности 7913 автомобилей пяти различных моделей из-за ряда проблем, среди которых высокий риск возгорания в аккумуляторном блоке электрокара Kia Soul EV, неисправность системы поясов безопасности во внедорожнике Jeep Grand Cherokee Stellantis и проблемы в системе питания электробуса EVion.
Stellantis, совместное предприятие американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles и французского PSA Group, продает в Южной Корее модели Jeep, Peugeot и DS. DS изначально был представлен как премиум подбренд Citroen, а позже стал самостоятельным брендом.
По материалам:
Укрінформ
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