Четверть украинцев испытывают материальные трудности — опрос Сегодня 16:04 — Личные финансы

Четверть украинцев испытывают материальные трудности — опрос

Национальный Демократический Институт (НИИ) провел опрос относительно материального положения украинцев. Оказалось, что четверть украинцев испытывают серьезные материальные затруднения.

О снижении доходов во время войны сообщили 61% опрашиваемых. В мае 2023 года это количество составляло 64%, а в мае 2022 года — 66%.

График: kiis.com.ua

24% украинцев при нынешнем уровне доходов испытывают серьезные материальные затруднения. Больше всего — 39 процентов украинцев — ответили, что при таком доходе испытывают определенные материальные трудности. По мнению 28% опрошенных, на этот доход можно жить, а 8% украинцев могут позволить себе жить комфортно.

График: kiis.com.ua

Кроме того, 47% опрошенных полагают, что следующее поколение будет менее обеспечено, противоположного мнения придерживаются 24% украинцев.

График: kiis.com.ua

Напомним, в Национальном банке прогнозируют , что реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году.

Диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики. Учитывая это, уровень безработицы будет снижаться постепенно:

до 13,9% в 2024 году;

11,4% в 2025 году;

10,3% в 2026 году.

По данным Министерства экономики, самые большие зарплаты в Киеве — здесь в среднем платят 24 500 грн. Второе место занимает Львов — 22 тыс. грн. Третье за ​​Одессой и Днепром — 20 тыс. грн.

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