Четверть украинцев испытывают материальные трудности — опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Четверть украинцев испытывают материальные трудности — опрос

Личные финансы
3
Четверть украинцев испытывают материальные трудности — опрос
Четверть украинцев испытывают материальные трудности — опрос
Национальный Демократический Институт (НИИ) провел опрос относительно материального положения украинцев. Оказалось, что четверть украинцев испытывают серьезные материальные затруднения.
О снижении доходов во время войны сообщили 61% опрашиваемых. В мае 2023 года это количество составляло 64%, а в мае 2022 года — 66%.
График: kiis.com.ua
График: kiis.com.ua
24% украинцев при нынешнем уровне доходов испытывают серьезные материальные затруднения. Больше всего — 39 процентов украинцев — ответили, что при таком доходе испытывают определенные материальные трудности. По мнению 28% опрошенных, на этот доход можно жить, а 8% украинцев могут позволить себе жить комфортно.
График: kiis.com.ua
График: kiis.com.ua
Кроме того, 47% опрошенных полагают, что следующее поколение будет менее обеспечено, противоположного мнения придерживаются 24% украинцев.
График: kiis.com.ua
График: kiis.com.ua
Напомним, в Национальном банке прогнозируют, что реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень в 2025 году.
Диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики. Учитывая это, уровень безработицы будет снижаться постепенно:
  • до 13,9% в 2024 году;
  • 11,4% в 2025 году;
  • 10,3% в 2026 году.
По данным Министерства экономики, самые большие зарплаты в Киеве — здесь в среднем платят 24 500 грн. Второе место занимает Львов — 22 тыс. грн. Третье за ​​Одессой и Днепром — 20 тыс. грн.
Кстати, если вы хотите получать пассивный заработок, лучше всего для этого подойдут депозиты. А если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua, можно получить еще и дополнительный бонус. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.