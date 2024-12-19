Чешские депутаты ограничили россиян в приобретении гражданства — Finance.ua
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Чешские депутаты ограничили россиян в приобретении гражданства

Мир
18
Палата депутатов парламента Чехии в третьем окончательном чтении приняла законопроект Lex Ukrajina VII, который, среди прочего, ограничивает возможность получения чешского гражданства гражданами россии.
Об этом сообщает Novinky.cz.
Теперь для получения паспорта Чехии россиянам придется отказаться от гражданства рф.
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Как добавляет Радио Свобода, поправка также предусматривает полную заморозку на неопределенный срок всех заявок на предоставление чешского гражданства для россиян старше 15 лет, включая и те, которые уже были поданы ранее.
В то же время, исключения сделаны для лиц, получивших в Чехии убежище, а также для тех, кто, по мнению властей, представляет большую ценность для страны.
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Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан отметил, «когда наступит прекращение огня, конец войны, предоставление временной защиты должно быть прекращено». Однако статус беженцев, уже получивших временную защиту к этому времени, останется неизменным. Все остальные заявители на убежище должны будут пройти через стандартные механизмы, добавил он. В настоящее время в Чехии проживает 380 000 украинских переселенцев.
Еще одна норма нового чешского закона вводит ответственность за преступление, связанное со сбором конфиденциальной информации, даже если она не секретная, и ее передачу иностранному государству.
Теперь законопроект должен быть рассмотрен чешским Сенатом. В случае одобрения он будет направлен на подпись президенту. Он может вступить в силу в начале февраля 2025 года.
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