«Черный день в истории суда»: Верховный Суд инициировал выражение недоверия Всеволоду Князеву — Finance.ua

«Черный день в истории суда»: Верховный Суд инициировал выражение недоверия Всеволоду Князеву Сегодня 18:00 — Казна и Политика

«Черный день в истории суда»: Верховный Суд инициировал выражение недоверия Всеволоду Князеву

Верховный Суд Украины собрал пленум из-за дела о коррупции в ВС, где фигурирует глава судебного учреждения Всеволод Князев.

Об этом говорится в трансляции внеочередного заседания Пленума Верховного Суда 16 мая.

Секретарь Пленума Верховного Суда Дмитрий Луспеник объявил заявление суда, что учреждение берет на себя полную ответственность «за происходящие события в связи с вероятными коррупционными действиями его отдельных представителей», а судьи ВС «шокированы указанными событиями».

Судьи В С отметили, что сотрудничают со следствием и действуют по принципу самоочищения.

«Это черный день в истории суда. Мы должны быть достойными и выдержать этот удар», — говорится в заявлении.

Отметим, решение о недоверии не лишит Князева статуса судьи Верховного Суда, а только лишит должности председателя. В дальнейшем нового председателя ВС должны избрать в соответствии с нормами законодательства о проведении такого конкурса.

Справка Finance.ua:

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачили «масштабную коррупцию» в Верховном Суде;

общая сумма взятки составила почти 2,7 миллиона долларов. 15 мая, когда передавали вторую часть взятки в 450 тысяч долларов, правоохранители зафиксировали это «на горячем».

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