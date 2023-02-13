Черногория закрыла программу «золотых паспортов» — Finance.ua
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Черногория закрыла программу «золотых паспортов»

Мир
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Черногория закрыла программу «золотых паспортов»
Черногория закрыла программу «золотых паспортов»
В Черногории 31 декабря 2022 года завершилось действие Специальной программы, позволявшей получить гражданство этой страны в обмен на инвестиции в ее экономику и недвижимость.
Об этом говорится в отчете об участии черногорской делегации в заседании Комитета по стабилизации и ассоциации Евросоюза в Брюсселе, пишет российская редакция Forbes.
В документе указано, что власти страны сообщили ЕС о завершении программы.
Черногория претендует на вступление в Евросоюз. В 2017 году страна официально вступила в НАТО.
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По условиям программы для получения гражданства Черногории нужно было инвестировать в недвижимость в стране от 250 тыс. евро на севере и в центре страны и от 450 тыс. евро на побережье, а также уплатить взнос в размере 200 тыс. евро в черногорские государственные фонды.
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Черногория была одной из немногих стран Европы, позволявщей получить гражданство в обмен на инвестиции. Программу запустили в 2019 году, но паспорта начали выдавать только после снятия карантина из-за коронавируса в 2020 году.
Эта программа была наиболее популярна среди россиян. Так, в 2022 году паспорта Черногории по разным основаниям получили чуть больше 400 человек. Приблизительно у каждого третьего (140 человек) страной происхождения была указана россия.

Справка Finance.ua:

  • ранее власти Кипра лишили гражданства 222 состоятельных инвесторов и членов их семей в рамках усилий, направленных на восстановление репутации, запятнанной программой «инвестиции в обмен на паспорта», которая, как выяснилось в ходе расследования, незаконно предоставляла гражданство в сотнях случаев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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