Болгария аннулировала 12 «золотых паспортов» — Finance.ua
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Болгария аннулировала 12 «золотых паспортов»

Фондовый рынок
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Болгария аннулировала 12 «золотых паспортов»
Болгария аннулировала 12 «золотых паспортов»
Болгария аннулировала 12 золотых паспортов, вопросы по еще пяти находятся на стадии рассмотрения.
Об этом сообщил министр юстиции Крум Зарьков, пишет Euractiv.
Министр объяснил Болгарскому телеграфному агентству, что Болгария выдала чуть более 120 таких паспортов для инвестиций. Спорная программа была недавно отложена из-за критики со стороны Европейской комиссии и нескольких нарушений, выявленных при предоставлении гражданства богатым инвесторам из третьих стран.
Пока Государственное агентство национальной безопасности страны (SANS) проверяет каждый из выданных паспортов, но информации о том, у кого аннулировали паспорт и почему, не поступало.
Летом 2021 года исполняющий обязанности министра юстиции Янаки Стойлов передал в SANS ряд документов по золотым паспортам. В начале этого года Надежда Иорданова, его преемница в правительстве Кирилла Петкова, пояснила, что SANS выявило пять случаев серьезных нарушений при получении болгарского гражданства и расследование продолжается. Стойлов сообщил в SANS о 47 подозрительных случаях.
«Министерство юстиции продемонстрировало, что когда поступают достаточно четкие данные, мы без колебаний направляем предложение президенту об аннулировании гражданства», — прокомментировал Зарьков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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