Черногория выделяет 11% от собственного оборонного бюджета на поддержку Украины — Finance.ua

Черногория выделяет 11% от собственного оборонного бюджета на поддержку Украины Сегодня 20:39 — Казна и Политика

Черногория выделяет 11% от собственного оборонного бюджета на поддержку Украины

Правительство Черногории поставляет Украине военную помощь в размере 11% собственного оборонного бюджета страны.

Об этом идет речь в официальном сообщении правительства балканской страны по случаю подписания с Киевом декларации о евроатлантической перспективе Украины.

«Правительство Черногории демонстрирует четкую решимость поддерживать оборону украинцев вместе со своими союзниками как путем пожертвования 11% фондов из собственного военного бюджета, так и путем принятия тысяч беженцев», — отмечается в документе.

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При этом отмечается, что подписание совместной с Украиной декларации — еще одно подтверждение поддержки Украины в ее усилиях стать членом НАТО.

Напомним, Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Черногории Дритан Абазович в понедельник подписали Совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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