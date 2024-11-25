Черная пятница: сколько украинцев планируют покупки в этот день — Finance.ua

Черная пятница: сколько украинцев планируют покупки в этот день Сегодня 18:00 — Личные финансы

Черная пятница: сколько украинцев планируют покупки в этот день

На Черную пятницу в этом году 83% украинцев не планируют покупок: из них 64% не верят в скидки и никогда не покупают в этот день. Лишь 4% опрошенных планируют покупать даже больше, чем в 2023 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber

Ответы на вопрос «Планируете покупать больше или меньше, чем в прошлом году?» распределились следующим образом:

никогда не покупаю в этот день, не верю в такие скидки — 64%;

в этом году не планирую ничего покупать — 19%;

примерно в таком же объеме — 7%;

буду покупать меньше, чем в прошлом — 6%;

буду покупать больше, чем в прошлом — 4%.

На вопрос «Если ждете скидок в Черную пятницу, что планируете купить в этом году?» в 2024 году ответы распределились следующим образом:

одежду и обувь — 34%;

еду и алкоголь — 13%;

гаджеты — 12%;

технику для дома — 9%;

товары для детей — 9%;

косметику, уход за собой, витамины — 9%;

товары для домашних любимцев — 6%;

товары для дома и ремонта — 5%;

товары для авто — 2%;

подписки на сервисы и абонементы — 1%.

Напомним, ежегодно, в последнюю пятницу ноября, наступает всемирный день распродаж — «Черная пятница», часто продолжающийся в выходные. В этот период магазины предлагают товары со скидками, что привлекает тысячи покупателей. Как подготовиться и избежать ошибок во время покупок — читайте здесь

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