Черная пятница: сколько украинцев планируют покупки в этот день — Finance.ua

Черная пятница: сколько украинцев планируют покупки в этот день
На Черную пятницу в этом году 83% украинцев не планируют покупок: из них 64% не верят в скидки и никогда не покупают в этот день. Лишь 4% опрошенных планируют покупать даже больше, чем в 2023 году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.
Ответы на вопрос «Планируете покупать больше или меньше, чем в прошлом году?» распределились следующим образом:
- никогда не покупаю в этот день, не верю в такие скидки — 64%;
- в этом году не планирую ничего покупать — 19%;
- примерно в таком же объеме — 7%;
- буду покупать меньше, чем в прошлом — 6%;
- буду покупать больше, чем в прошлом — 4%.
На вопрос «Если ждете скидок в Черную пятницу, что планируете купить в этом году?» в 2024 году ответы распределились следующим образом:
- одежду и обувь — 34%;
- еду и алкоголь — 13%;
- гаджеты — 12%;
- технику для дома — 9%;
- товары для детей — 9%;
- косметику, уход за собой, витамины — 9%;
- товары для домашних любимцев — 6%;
- товары для дома и ремонта — 5%;
- товары для авто — 2%;
- подписки на сервисы и абонементы — 1%.
Напомним, ежегодно, в последнюю пятницу ноября, наступает всемирный день распродаж — «Черная пятница», часто продолжающийся в выходные. В этот период магазины предлагают товары со скидками, что привлекает тысячи покупателей. Как подготовиться и избежать ошибок во время покупок — читайте здесь.
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