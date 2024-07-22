«єЧерга» для грузовиков заработала в еще одном пункте пропуска с ЕС — Finance.ua

«єЧерга» для грузовиков заработала в еще одном пункте пропуска с ЕС Сегодня 06:26

«єЧерга» для грузовиков заработала в еще одном пункте пропуска с ЕС

С 22 июля услуга «єЧерга» для грузовиков начала действовать на пункте пропуска «Красноильск — Викову де Сус» с Румынией. Это будет 16-й пункт пропуска, где работает система онлайн-записи для грузовиков.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

«22 июля услуга „єЧерга“ для грузовиков начнет работать для пустых грузовиков на пункте пропуска „Красноильск — Викову де Сус“ с Румынией», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что с понедельника пустые грузовики смогут пересечь указанный пункт пропуска только по предварительной записи в системе «єЧерга» на сайте echerha.gov.ua или через соответствующее приложение.

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«Регистрация в системе „єЧерга“ стартует 21 июля в 12:00. Непосредственно движение грузовиков по новой записи стартует 22 июля в 12:00», — указали в министерстве.

В настоящее время «єЧерга» для грузовиков работает на 15 пунктах пропуска для грузовиков. Вместе с «Красноильск — Викову де Сус» этот перечень расширится до 16 международных автомобильных пунктов пропуска.

За время действия услуги, по данным министерства, границу по онлайн-записи пересекли 1 миллион 38 тысяч грузовиков.

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