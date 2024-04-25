«єЧерга» для автобусов заработала на пунктах пропуска с Молдовой — Finance.ua

«єЧерга» для автобусов заработала на пунктах пропуска с Молдовой
В рамках реформы международных автобусных перевозок с 24 апреля уже на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги «єЧерга».
Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
«Одна из ключевых задач реформы — чтобы каждый автобус пересекал границу вовремя, а пассажиры не вынуждены были ждать часами перед границей. Для этого мы постепенно вводим возможность выбирать время пересечения границы для каждого автобуса в соответствии с расписанием движения. Более месяца такая опция работает на пункте пропуска Ягодин — Дорогуск с Польшей, где едут только регулярные автобусы, и там мы уже видим результат. Количество автобусов, пересекающих границу за сутки, не уменьшилось, зато все едут в соответствии с указанным временем», — подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Читайте также
Возможность выбрать время будет доступна в общей сложности на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Так, к «Мамалыгу — Кривая» и «Могилев-Подольский — Отач» прибавятся:
- «Виноградовка — Вулканешты»
- «Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга»
- «Новые Трояне — Чадыр-Лунга»
- «Рени — Джурджулешты»
- «Августовское 1 — Басарабяска»
- «Староказаче — Тудора»
- «Табаки — Мирное»
- «Росошаны — Бричень»
Впоследствии такая возможность будет доступна на пункте пропуска «Паланка — Маяки — Удобное».
Регистрация в новый тип очереди под названием «По расписанию» для пунктов пропуска с Молдовой начинается с 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новой записи начнется 25 апреля в 12:00.
Справка Finance.ua:
- Напомним, в августе прошлого года услуга «єЧерга» была масштабирована на автобусы.
- В настоящее время в режиме тестирования она работает на ключевых пунктах пропуска для автобусов.
- На первом этапе главная цель внедрения этого инструмента — создание актуальной сети выполняемых регулярных маршрутов и анализ нагрузки на границу в целом и отдельные пункты пропуска.
- На основе полученных данных на втором этапе реализации услуги каждый автобус (регулярный и нерегулярный) может выбрать время пересечения границы.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью