«єЧерга» для автобусов заработала на пунктах пропуска с Молдовой — Finance.ua

«єЧерга» для автобусов заработала на пунктах пропуска с Молдовой Сегодня 07:41

«єЧерга» для автобусов заработала на пунктах пропуска с Молдовой

В рамках реформы международных автобусных перевозок с 24 апреля уже на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги «єЧерга».

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«Одна из ключевых задач реформы — чтобы каждый автобус пересекал границу вовремя, а пассажиры не вынуждены были ждать часами перед границей. Для этого мы постепенно вводим возможность выбирать время пересечения границы для каждого автобуса в соответствии с расписанием движения. Более месяца такая опция работает на пункте пропуска Ягодин — Дорогуск с Польшей, где едут только регулярные автобусы, и там мы уже видим результат. Количество автобусов, пересекающих границу за сутки, не уменьшилось, зато все едут в соответствии с указанным временем», — подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Возможность выбрать время будет доступна в общей сложности на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Так, к «Мамалыгу — Кривая» и «Могилев-Подольский — Отач» прибавятся:

«Виноградовка — Вулканешты»

«Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга»



«Новые Трояне — Чадыр-Лунга»



«Рени — Джурджулешты»



«Августовское 1 — Басарабяска»



«Староказаче — Тудора»



«Табаки — Мирное»



«Росошаны — Бричень»



Впоследствии такая возможность будет доступна на пункте пропуска «Паланка — Маяки — Удобное».

Регистрация в новый тип очереди под названием «По расписанию» для пунктов пропуска с Молдовой начинается с 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новой записи начнется 25 апреля в 12:00.

Справка Finance.ua:

Напомним, в августе прошлого года услуга «єЧерга» была масштабирована на автобусы.

В настоящее время в режиме тестирования она работает на ключевых пунктах пропуска для автобусов.

На первом этапе главная цель внедрения этого инструмента — создание актуальной сети выполняемых регулярных маршрутов и анализ нагрузки на границу в целом и отдельные пункты пропуска.

На основе полученных данных на втором этапе реализации услуги каждый автобус (регулярный и нерегулярный) может выбрать время пересечения границы.

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