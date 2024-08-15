Через ПриватБанк украинцы оплатили картами покупок на треть больше, чем в прошлом году — Finance.ua
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Через ПриватБанк украинцы оплатили картами покупок на треть больше, чем в прошлом году

Фондовый рынок
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Через ПриватБанк украинцы оплатили картами покупок на треть больше, чем в прошлом году
Через ПриватБанк украинцы оплатили картами покупок на треть больше, чем в прошлом году
В 2024 году украинцы все чаще покупают товары и услуги с оплатой банковскими картами и гаджетами, а не наличными.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
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По данным статистики банка, за первые 6 месяцев 2024 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы уплатили 1,6 млрд покупок на сумму 451 млрд грн, что на 27,3% больше, чем за первое полугодие 2023 года (1,3 млрд оплат на 350 млрд грн).

Что покупали

С начала 2024 года украинцы больше всего тратили денег на покупку продуктов питания — доля оплат в продуктовых магазинах и супермаркетах в общем объеме безналичных оплат украинцев за полгода составляет 44%, что на 1,5% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.
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На втором месте по объему карточных расходов — покупка лекарств и товаров для здоровья, которая в 2024 году в потребительской корзине украинца составляет 6,6%. На третьем — оплата в общепитах — 6,4%, расходы на одежду и обувь составляют 4,5% от объемов безналичных оплат украинцев, на топливо — 4,2%.
В ТОП товаров и услуг, которые больше всего безналично оплачивали украинцы, также товары для дома (4% потребительской корзины), электроника и бытовая техника (3,8%), расходы на транспорт (1,5%) и отдых (1,4%).
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Справка Finance.ua:

  • Больше всего вкладов украинцев в ПриватБанке было 24,2 млн, сумма вкладов 490,8 млрд гривен. На 2 месте государственный Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 201,4 млрд гривен.
  • Два крупнейших украинских эмитента платежных карт ПриватБанк и Универсал Банк (mono) (оба — Киев) за первое полугодие 2024 года закрыли 80 тыс. карт, которые используются для мошеннической схемы «дропами» (от англ. to drop — бросать).
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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