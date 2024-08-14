ТОП-20 банков, где украинцы держат деньги (инфографика) — Finance.ua

ТОП-20 банков, где украинцы держат деньги (инфографика) Сегодня 12:05 — Фондовый рынок

ТОП-20 банков, где украинцы держат деньги (инфографика)

По состоянию на июль в 62 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,5 млн вкладов граждан и ФЛП.

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Большинство вкладов было в национальной валюте: 58,3 млн вкладов на 840 млрд гривен. В валюте было 10,2 млн вкладов на сумму 455 млрд гривен.

Больше всего — у ПриватБанка было 24,2 млн, сумма вкладов 490,8 млрд гривен. На 2-м месте государственный Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 201,4 млрд гривен.

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На 3 месте частный Универсал банк — 8,5 млн вкладчиков, сумма — 92,1 млрд гривен.

По сообщению НБУ, кратковременное снижение в июле объема гривневых средств населения на счетах в банках в начале августа сменилось приростом.

По состоянию на 9 августа эти остатки превышали:

на 0,7% (5,1 млрд грн) — показатель на начало июля;

на 7% (50 млрд грн) — показатель на начало года,

на 80,9% (340,1 млрд грн) — показатель на начало полномасштабного вторжения.

вложившие свои сбережения не в доллары, а в депозиты или ОВГЗ, ничего не потеряли. Напомним, как заявил глава Национального банка Андрей Пышный, украинцы, год назад

«Если хотите оценить привлекательность гривны к доллару, то нужно, по крайней мере, брать ставки и курс за одинаковый период. За последний год официальный курс гривны снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке — на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составили 15% и выше. По ОВГЗ — 16,5%-20%. Те, кто год назад вложился в гривну, точно не потеряли», — сказал он. Как отметил Пышный, привлекательность гривны следует рассматривать через призму защиты гривневых сбережений от инфляции. Это необходимо, чтобы снимать давление на валютном рынке.

Справка Finance.ua:

В июне впервые за длительное время произошло сокращение объемов и доли гривневых срочных депозитов в банковской системе, несмотря на сохранение положительных ставок в реальном измерении.



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