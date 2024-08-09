С начала года клиенты ликвидируемых банков получили онлайн возмещение на сумму 87 млн грн — Finance.ua

С начала года клиенты ликвидируемых банков получили онлайн возмещение на сумму 87 млн грн Сегодня 10:30 — Кредит&Депозит

С начала года клиенты ликвидируемых банков получили онлайн возмещение на сумму 87 млн грн

В январе-июне текущего года 30% вкладчиков банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, воспользовались инструментом дистанционных онлайн-выплат через банки-агенты и услугу «Возвращение вкладов» в приложении Дія.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

За первые шесть месяцев 2024 года клиенты ликвидируемых банков получили в онлайн-режиме возмещение на сумму 87,3 млн грн.

«В настоящее время продолжаются выплаты вкладчикам 37 банков, включая восемь банков, которые были ликвидированы после 24 февраля 2022 года. Клиенты ликвидируемых банков, обратившихся за выплатами, уже получили более 90% гарантированного возмещения от Фонда. Благодаря инструменту онлайн-выплат украинцы, оказавшиеся в зоне ведения активных боевых действий, вынужденных выехать за границу, смогли без лишних трудностей вернуть свои средства», — объясняет заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.

Как получить средства без физического посещения отделения банка-агента

воспользоваться инструментом дистанционных онлайн-выплат, который на сегодняшний день предлагают своим клиентам шесть банков-агентов Фонда: ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, банк «Пивденный», ПУМБ, Таскомбанк;

подать заявку через услугу «Возврат вкладов» в мобильном приложении Дія и получить возмещение на счет в одном из следующих банков-агентов: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Универсалбанк, Идея Банк.

Чтобы получить услугу в Дії:

обновите мобильное приложение до последней версии;

авторизуйтесь;

откройте раздел Услуги — Возврат вкладов;

выберите обанкротившийся банк, в котором у вас был счет, и подайте заявку на возмещение. Если деньги держали в нескольких банках, заявки подаются отдельно;

выберите карту єПідтримка, на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте Фонда, являющемся участником услуги. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карту єПідтримка в одном из приведенных банков-агентов Фонда;

уточните контактные данные для связи;

проверьте заявку;

подпишите заявку с помощью Дія.Підпис.

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