Через «Дія» собрали уже более 165 миллионов на армию — Finance.ua

Через «Дія» собрали уже более 165 миллионов на армию

Сегодня 13:12 — Казна и Политика

Через «Дія» собрали уже более 165 миллионов на армию

Через сервис «Дія» украинцы уже собрали более 165 млн грн на армию — к сбору средств присоединились более 178 тысяч украинцев.

Об этом сообщает прессслужба «Дія» в Telegram.

Все средства поступают в фонд «Вернись живым».

«Чтобы задонатить на армию, заходите в приложение, нажимайте Помочь армии, вводите сумму взноса и платите картой. Помните, каждая сумма важна. Только вместе мы победим!», — говорят в «Дія».

Все официальные реквизиты для помощи армии — по ссылке

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