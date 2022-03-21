Через «Дія» собрали уже более 165 миллионов на армию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Через «Дія» собрали уже более 165 миллионов на армию

Сегодня 13:12Казна и Политика
0
Через «Дія» собрали уже более 165 миллионов на армиюЧерез «Дія» собрали уже более 165 миллионов на армию
Через сервис «Дія» украинцы уже собрали более 165 млн грн на армию — к сбору средств присоединились более 178 тысяч украинцев.
Об этом сообщает прессслужба «Дія» в Telegram.
Все средства поступают в фонд «Вернись живым».
«Чтобы задонатить на армию, заходите в приложение, нажимайте Помочь армии, вводите сумму взноса и платите картой. Помните, каждая сумма важна. Только вместе мы победим!», — говорят в «Дія».
Все официальные реквизиты для помощи армии — по ссылке.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.