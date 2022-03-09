Украинцы создали благотворительную NFT-коллекцию для сбора средств на армию — Finance.ua
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Украинцы создали благотворительную NFT-коллекцию для сбора средств на армию

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Украинцы создали благотворительную NFT-коллекцию для сбора средств на армиюУкраинцы создали благотворительную NFT-коллекцию для сбора средств на армию
Инициативная группа из Украины, включающая IT-предпринимателей, искусствоведов, художников и медиаменеджеров, создала NFT-коллекцию artWARks для сбора средств на благотворительную помощь для украинской армии.
Об этом сообщил в Facebook один из основателей коллекции Руслан Нонка.
По его словам, коллекция artWARks включает в себя сборник работ за последние восемь лет, посвященных войне. Этот проект благотворительный: все заработанные от продажи средства пойдут на помощь фонду «Вернись живым» и другим фондам.
Каждый день коллекция будет дополняться новыми авторами и их работами.
Нонка также обнародовал обращение художников. «Мы, независимые украинские художники, уже восьмой год наблюдаем за войной России против Украины. В наших работах отражена человеческая сторона этой бессмысленной трагедии, потому что мы ее очевидцы, это происходит с нами и нашими самыми близкими людьми. Полномасштабное вторжение россии в Украину сделало эту войну новостью № 1 в мире всего 8 дней назад. Мы живем с ней каждый день. Уже восемь лет», — отмечают авторы обращения.
Они сообщили, что объединились, чтобы донести свой взгляд на войну до самой широкой аудитории в мире и собрать средства для героической украинской армии и гражданского населения, пострадавшего от преступлений рф.
По материалам: Укрінформ
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