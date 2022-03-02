«Бандера-смузи»: украинцы создали NFT-коллекцию для сбора средств — Finance.ua

«Бандера-смузи»: украинцы создали NFT-коллекцию для сбора средств

Сегодня 17:22 — Казна и Политика

Рецепт «Бандера-смузи» (коктейля Молотова), вероятно, уже знает каждый украинец наизусть.

Теперь украинцы создали NFT-коллекцию «Bandera Smoothie» для сбора средств на нужды ВСУ.

«Bandera Smoothie — это НЕ коллекция NFT с собственной игрой для заработка или проект, который в далеком будущем что-то улучшит. Он улучшит будущее украинского народа прямо сейчас. Мы просим помочь нашим людям и особенно нашим украинским военным», — отмечают авторы проекта.

В общей сложности представлены 5 тысяч уникальных NFT-предметов для покупки.

«Этой акцией вы поможете миллионам людей в Украине. Сейчас мы понимаем значение фразы „Разом нас багато — нас не подолати“, так что с вашей небольшой помощью и с тысячами других у нас будет больше шансов покончить с этой войной», — написали авторы акции.

Интересно, что сайт представлен на английском языке, так что, скорее всего, ориентируются привлечь деньги иностранцев.

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