Через 3−5 лет в украинской диджитализации будут править AI-агенты — эксперты Сегодня 13:30

Через 3−5 лет в украинской диджитализации будут править AI-агенты — эксперты

Цифровые платежи преследуют нас всюду. А что же сейчас у них доминирует? По словам заместителя директора и руководителя направления интернет-эквайринга в EasyPay — Игоря Фомичева, основными трендами развития цифровых платежей является рост популярности QR-платежей и tap-to-phone.

Об этом он рассказал во время дискуссии, которая состоялась в рамках FinRetail 2025 года

А вот по мнению CBDO PSP Platon Гелы Слюсарчука, основным и главным трендом является регуляция. Он отметил, что в регуляции есть как позитив, так и негатив, но регуляция нашему рынку необходима.

Отдельно Слюсарчук во время дискуссии ответил на вопрос, нужны ли рынку два игрока — PSP и банк.

«Если бы банки были более гибкими, то, возможно, не были бы нужны. PSP предоставляют такой разрез, в котором банк не готов предоставлять услуги. PSP более гибкие. Впрочем, наличие этих двух является позитивом для рынка», — сказал он.

Фомичев, в свою очередь, отметил, что каждый из них выполняет определенную роль и здесь следует понимать потребности клиента.

«Если тебе нужен стандарт или цена в интернет-эквайринге, то это в крупный банк, а если нужны индивидуальные или специфические решения под нужды, и они должны быть сделаны внешним ресурсом — то это к PSP», — говорит Фомичев.

Что касается потребностей клиента, то, как отметил коммерческий директор Portmone Андрей Киктенко, они в малом и среднем бизнесе могут найти много решений для своего дела, под свои модели и стратегии. Но, как сказал Киктенко, следует учитывать и баланс между тем, что хочет клиент, и регуляторными правилами.

А что же будет с будущим украинской диджитализации? На этот вопрос специалисты единогласно ответили, что через 3−5 лет править в этой среде будут AI-агенты.

🔊 На Finance.ua появились аудиоверсии новостей. Щелкните на картинке в интересующей новости ▶️ и узнайте все самое важное в аудиоформате.

Как отметили эксперты, AI-агенты точно автоматизируют рутину и впоследствии захватят платежный рынок, зарабатывая деньги владельцам компаний. Впрочем, специалисты не исключают и фактор человека, ведь все равно окончательный выбор будет именно за ним — особенно если речь идет о покупке ценного товара.

«Рынок будет консолидироваться с точки зрения игроков. Вокруг пользователя, желающего самостоятельно решать. AI-агенты заменят быт не более 20% людей. Ведь эмоциональность не может быть заменена AI-агентом», — сказал директор по электронной коммерции COMFY Александр Боев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.