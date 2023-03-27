Через 18 месяцев с момента мобилизации украинцы могут получить право на демобилизацию: законопроект — Finance.ua
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Через 18 месяцев с момента мобилизации украинцы могут получить право на демобилизацию: законопроект

Казна и Политика
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Через 18 месяцев с момента мобилизации украинцы могут получить право на демобилизацию: законопроект
Через 18 месяцев с момента мобилизации украинцы могут получить право на демобилизацию: законопроект
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9142, которым предлагается установить, что граждане, проходящие военную службу и мобилизованные с момента введения военного положения, имеют право служить не более 18 месяцев с момента призыва, если они не выразили желания продолжать военную службу.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, являющийся автором документа.
«Предлагаю внести изменения в Закон Украины „О воинской обязанности и военной службе“ и установить, что граждане, проходящие военную службу и мобилизованные с момента введения военного положения, имеют право служить не более 18 месяцев с момента призыва, если они не выразили желание продолжать военную службу», — написал он на своем Facebook.
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Также предлагается внести изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в части предоставления отсрочки от призыва на пять лет для демобилизованных и отслуживших максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.
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«Ко мне обращались многие военные, которые объясняли, что ситуация неопределенности сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния. Следует особо учесть, что после начала полномасштабного вторжения первыми пришли в армию добровольцы и те, кто не собирался уклоняться от повесток. Получается, что государство и общество могли положиться на этих людей для своей защиты — а теперь эти люди, без четко прописанных прав и сроков службы, не могут положиться на государство и общество», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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