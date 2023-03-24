В Раде предлагают упростить оформление статуса участника боевых действий — Finance.ua

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В Раде предлагают упростить оформление статуса участника боевых действий

Казна и Политика
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В Раде предлагают упростить оформление статуса участника боевых действий
В Раде предлагают упростить оформление статуса участника боевых действий
В Верховной раде зарегистрирован проект закона № 9141 об упрощении процедуры присвоения статуса ветерана.
Законопроект подала большая группа депутатов из фракции «Слуга народа».
Изменения заключаются в том, чтобы ответственные органы требовали необходимые документы для предоставления статуса участника боевых действий, если такие документы не были поданы лицом, в отношении которого принимается решение.
При этом в законопроекте уточняется, что ответственный орган или лицо, владеющие необходимыми документами, обязаны предоставить ответ на запрос не позднее чем через 30 дней.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, практика свидетельствует о том, что военнослужащие имеют ряд препятствий для оформления такого статуса участника боевых действий, в частности из-за истребования компетентными органами перечня документов, часть из которых даже может не требоваться законодательством.
«Учитывая, что в основном защитники, которые обратились в соответствующие комиссии для оформления статуса ветерана, продолжают проходить военную службу, они часто не могут появляться в компетентные органы по требованию принести документы, которых не хватает для оформления статуса», — говорится в документе.

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Так, например, на горячей линии ОО «Юридическая сотня» было зафиксировано около 600 обращений военнослужащих, которые столкнулись с проблемами оформления статуса УБД от 24 февраля 2022 года. Еще около 300 обращений касались бюрократических препятствий в процессе оформления статусов лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника/защитницы.
«То есть лица, которые находятся в морально истощающих жизненных обстоятельствах, должны заботиться о преодолении бюрократических преград для реализации собственного законного права», — говорится в записке.
Напомним, в Верховной Раде предлагают установить стипендии для военнослужащих после демобилизации, которые они будут получать в течение двух-трех лет. При этом пожизненные льготы могут быть отменены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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