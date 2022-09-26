Чем отличаются IRIS-T SLM и NASAMS, и как они действуют — Finance.ua

Чем отличаются IRIS-T SLM и NASAMS, и как они действуют Сегодня 14:34

Пуск ракеты AIM-120 комплексом NASAMS

в 12 странах. Его разработкой занимались только две компании NASAMS более ранняя разработка (на вооружении с 2006 года), и потому этот комплекс ПВО уже находится на вооруженииЕго разработкой занимались только две компании Raytheon (США) и Kongsberg (Норвегия).

В комплексе NASAMS изначально используются ракеты AIM-120 с принципом радиолокационного наведения, тогда как в IRIS-T — с инфракрасным.

Версия ЗРК NASAMS 3 (с 2019 года стоит на вооружении Норвегии. — Ред.) получила возможность вести огонь разными типами ракет:

AIM-9X Sidewinder Block II (инфракрасная наводка);

AMRAAM-ER (AIM-120 увеличенной до 40 км. дальности);

IRIS-T.

NASAMS 3 может перехватывать летящие цели со скоростью до 1000 метров в секунду, это 3600 км/ч. То есть любой самолет или крылатую ракету. Вероятность поражения цели одной ракетой — 0,85.

О возможности перехватывать баллистические ракеты изготовителем не заявляется, хотя иногда можно встретить неподтвержденную информацию о том, что NASAMS может перехватывать баллистические цели.

AIM-120 последних версий стоит гораздо дороже европейского аналога: от $700 000 до двух миллионов долларов за единицу против цены $430 000 для IRIS-T.

Хотя сам комплекс NASAMS может стрелять и старыми версиями AIM-120, сопоставимыми по стоимости, несмотря на использование активной радиолокационной наводки.

Начиная с версии 2, комплекс использует новый радар AN/MPQ-64F1/A3 с инструментальной дальностью обнаружения 120 километров, предыдущая версия имела дальность лишь 75 километров.

У немецкого TRML-4D дальность намного больше — 250 км, поэтому в комплексе стандартной комплектации используется только один радиолокатор, в отличие от нескольких у NASAMS.

Стандартная батарея NASAMS состоит из:

машины управления;

оптической станции;

8 радаров;

12 пусковых установок (по шесть ракет каждая).

Стандартная батарея IRIS-T состоит из:

машины управления;

одного радара;

3 пусковых установок (по восемь ракет каждая).

Еще одно отличие NASAMS 3 от IRIS-T — наличие оптической станции наведения MSP500, позволяющей запускать ракеты без включения радара, то есть не выдавая свою позицию. По всей вероятности, такая возможность может использоваться на небольшой дальности от цели.

Стоимость

Стоимость одной батареи NASAMS, недавно заказанной у Raytheon правительством США для Украины, составляет около $30 миллионов долларов за комплекс. Что именно входит в понятие «комплекс», сколько в нем элементов и каких именно — сказать так же сложно, как и в случае с европейским аналогом.

Следовательно, по стоимости одного комплекса ПВО NASAMS 30 миллионов долларов он теоретически может прикрыть площадь 362 тыс. км (если судить по максимальной дальности обнаружения. — Ред.) и сбить 72 цели (по количеству ракет в батарее. — Ред.).

Или если расставить радиолокаторы в линию с перекрытием 30%, то можно закрыть полосу протяженностью около 670 километров (длина границы с Беларусью составляет 1084,2 км).

Читайте больше в нашем материале -

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.