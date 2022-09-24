Может ли IRIS-T SLM «закрыть небо» Украины Вчера 08:45

Что может ПВО IRIS-T, и в чем отличие от NASAMS. Когда его получит Украина». Может ли IRIS-T SLM «закрыть небо» Украины? Finance.ua разбирался в новой статье

Европейский ЗРК — очень современная и технологическая система противовоздушной обороны. Судя по характеристикам, он может очень эффективно бороться против «аэродинамических целей». А к ним относятся:

Самолеты (в том числе беспилотники);

Вертолеты (обнаружить зависший вертолет очень сложно);

Крылатые ракеты.

То есть, IRIS-T SLM может уверенно «работать» против авиации россии, в том числе против ракет «Калибр» Х-55, Х-101 и других дозвуковых и сверхзвуковых крылатых ракет. Нет сомнений, что комплекс сможет с достаточно высокой вероятностью уничтожить такую цель. На испытаниях он демонстрировал такие возможности.

Что же касается баллистических ракет «Искандер» и «Кинжал» (это тот же «Искандер», но запускается с самолета. — Ред.), то никаких заявлений от производителя или заслуживающих доверия экспертов о возможности бороться с такими целями нет.

Хотя принципиальных проблем с перехватом баллистических ракет нет, для этого требуются специализированные системы противоракетной обороны (ПРО), например THAAD или Patriot. Сможет ли IRIS-T SLM перехватить и сбить баллистическую ракету — неизвестно.

Проблема перехвата баллистических целей состоит в том, что такая ракета летит на цель практически вертикально сверху-вниз с очень большой скоростью.

Для «Искандера» это скорость 750 метров в секунду (2700 км/ч), а это значит, что зону действия IRIS-T SLM (20 км по высоте) он преодолеет за 26 секунд, тогда как крылатая ракета «Калибр» будет уязвима в течение 2,7 минуты, что в 6 раз больше.

Таким образом, ЗРК IRIS-T SLM сможет уверенно поражать цели в своей «зоне ответственности» — самолеты и крылатые ракеты, баллистические ракеты, скорее всего, нет, ведь его проектировали и испытывали не для этого.

IRIS-T SLM или NASAMS: что лучше?

Идеологически, комплексы IRIS-T SLM и NASAMS очень схожи. Оба построены по открытой архитектуре, оба используют ракеты воздух-воздух как зенитные и оба являются продуктом кооперации нескольких именитых производителей оружия.

Оба комплекса ПВО могут оградить и от самолетов, и от крылатых ракет. А дальность и высота поражения цели практически аналогичны (40 км по дальности и 20 по высоте). На то они и комплексы средней дальности.

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