«Челка» iPhone: какие варианты рассматривали в Apple (фото) — Finance.ua

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«Челка» iPhone: какие варианты рассматривали в Apple (фото)

Технологии&Авто
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«Челка» iPhone: какие варианты рассматривали в Apple (фото)
«Челка» iPhone: какие варианты рассматривали в Apple (фото)
Apple в течение многих лет изучала разнообразные идеи относительно выреза («челки») на экране iPhone, прежде чем пришла к нынешнему дизайну Dynamic Island.
Портал MacRumors поделился иллюстрациями невиданных ранее концепций.
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До появления Dynamic Island Apple экспериментировала со всплывающим меню в правой части экрана, которое предоставляло пользователям быстрый доступ к часам, сигналу сотовой связи и Wi-Fi, яркости дисплея, громкости и уровню заряда батареи.
Еще одна идея, которую рассматривала Apple, заключалась в том, чтобы скрыть вырез через заполнение верхней части дисплея черным цветом. Благодаря контрастности OLED-дисплеев такая область была почти незаметной от остального корпуса, при этом способствовала экономии заряда батареи.
«Челка» iPhone: какие варианты рассматривали в Apple (фото)
Позже в Apple родилась идея Dynamic Island с прямоугольной областью в верхней части экрана, которая меняет свой размер и форму в зависимости от того, что происходит на iPhone.
На ранних этапах разработки окно отображалось в полном размере постоянно, но в итоге было решено сделать его интерактивным в зависимости от событий в iOS.
«Челка» iPhone: какие варианты рассматривали в Apple (фото)
Ранее сообщалось, что Apple тестирует версию iPhone 16 Pro, где вместо Dynamic Island используется круглый вырез в экране под селфи-камеру. Но вряд ли это произойдет в ближайшие несколько лет.
Ожидается, что обновление камеры станет одним из ключевых улучшений в серии iPhone 2024 года. Для этого изготовитель установит на корпусе еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А экраны Pro-моделей вырастут впервые за многие годы.
По материалам:
УНІАН
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