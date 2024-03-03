«Челка» iPhone: какие варианты рассматривали в Apple (фото) — Finance.ua

«Челка» iPhone: какие варианты рассматривали в Apple (фото) 03.03.2024, 01:12 — Технологии&Авто

«Челка» iPhone: какие варианты рассматривали в Apple (фото)

Apple в течение многих лет изучала разнообразные идеи относительно выреза («челки») на экране iPhone, прежде чем пришла к нынешнему дизайну Dynamic Island.

Портал MacRumors поделился иллюстрациями невиданных ранее концепций.

Читайте также В 2023 году Apple зарабатывала 3074 доллара в секунду

До появления Dynamic Island Apple экспериментировала со всплывающим меню в правой части экрана, которое предоставляло пользователям быстрый доступ к часам, сигналу сотовой связи и Wi-Fi, яркости дисплея, громкости и уровню заряда батареи.

Еще одна идея, которую рассматривала Apple, заключалась в том, чтобы скрыть вырез через заполнение верхней части дисплея черным цветом. Благодаря контрастности OLED-дисплеев такая область была почти незаметной от остального корпуса, при этом способствовала экономии заряда батареи.

Позже в Apple родилась идея Dynamic Island с прямоугольной областью в верхней части экрана, которая меняет свой размер и форму в зависимости от того, что происходит на iPhone.

На ранних этапах разработки окно отображалось в полном размере постоянно, но в итоге было решено сделать его интерактивным в зависимости от событий в iOS.

Ранее сообщалось, что Apple тестирует версию iPhone 16 Pro, где вместо Dynamic Island используется круглый вырез в экране под селфи-камеру. Но вряд ли это произойдет в ближайшие несколько лет.

Ожидается, что обновление камеры станет одним из ключевых улучшений в серии iPhone 2024 года. Для этого изготовитель установит на корпусе еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А экраны Pro-моделей вырастут впервые за многие годы.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.