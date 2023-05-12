Чехия уменьшит зависимость от российского нефтепровода "Дружба" Сегодня 09:14 — Энергетика

Чехия уменьшит зависимость от российского нефтепровода "Дружба"

Чешская компания Mero достигла договоренности с акционерами консорциума TAL по проекту расширения Трансальпийского нефтепровода.

Об этом сообщило местное издание Novinky, ссылаясь на пресс-конференцию премьер-министр Чехии Петра Фиалы.

Таким образом, Чехия сможет уменьшить зависимость от российского нефтепровода «Дружба».

Проект хотят завершить в 2024 году, а само соглашение подпишут до конца мая.

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Модификация нефтепровода позволит увеличить поставки нефти до семи-восьми миллионов тонн в год. Стоимость технических модификаций, которые сделают это возможным, оценивается в 1,2−1,6 млрд крон.

Трубопровод TAL начинается в итальянском Триесте и ведет в Австрию и Германию. Чехия связана с ним по трубопроводу IKL (Ингольштадт-Кралупы-Литвинов), который начинается на юге Германии.

Идею замены покупки российской нефти за счет поставок по нефтепроводу TAL премьер-министр Чехии озвучил еще в прошлом году. По мнению главы правительства, это самый простой путь избавиться от зависимости от российской нефти.

«TAL решил бы наши проблемы. Это тоже самый простой вариант, потому что нам не нужно строить ни одного дополнительного управления, этого было бы достаточно, чтобы расширить мощности. Однако для этого нужна готовность наращивать мощности от стран, участвующих в трубопроводе TAL, то есть в Италии, Австрии и Германии или Баварии», — объяснял Петр Фиала.

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Напомним, в июне 2022 года Чехия объявила курс на энергонезависимость от россии.

Единая система магистральных нефтепроводов «Дружба» — крупнейший в мире нефтепровод, построенный для транспортировки нефти из россии в страны Центральной и Западной Европы.

4 августа 2022 года Украина прекратила транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба». В марте польская компания PKN Orlen заявила, что потребует от россиян компенсации после того, как в конце февраля россия прекратила поставлять нефть в Польшу по нефтепроводу «Дружба».

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