путин разрешил Турции не платить за российский газ $4 млрд до следующего года — Finance.ua

путин разрешил Турции не платить за российский газ $4 млрд до следующего года Сегодня 14:28 — Энергетика

путин разрешил Турции не платить за российский газ $4 млрд до следующего года

Турция получила право отложить на 2024 год платежи за российский газ на сумму $4 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника в Анкаре.

Соответствующее соглашение было заключено между Газпромом и государственной энергокомпанией Botas. Последняя, как рассказали источники, уже воспользовалась правом отсрочки и перенесла на следующий год платежи на $600 млн.

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О газовых уступках путина попросил лично президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Сочи в августе прошлого года.

Он настаивал на скидке на газ, который стал слишком дорогим для хрупкой турецкой экономики: инфляция в стране в прошлом году превышала 80%.

В качестве «ответной услуги» путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб, который заменил бы для поставок в Европу разрушенную взрывами систему трубопроводов «Северный поток».

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В марте представитель президента Турции Чагры Эрхан сообщил, что переговоры по хабу приостановлены. «Сейчас у нас нет денег на его строительство. Если у россии есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — объяснил он.

Уступки Турции ударят по выручке «Газпрома», уже потерявшего ключевой, европейский рынок, поставки на который упали до минимума за 30 лет. В этом году экспортная выручка компании снизится вдвое — до $40 млрд, оценивает аналитик БКС Рональд Смит.

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