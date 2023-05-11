путин разрешил Турции не платить за российский газ $4 млрд до следующего года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

путин разрешил Турции не платить за российский газ $4 млрд до следующего года

Энергетика
44
путин разрешил Турции не платить за российский газ $4 млрд до следующего года
путин разрешил Турции не платить за российский газ $4 млрд до следующего года
Турция получила право отложить на 2024 год платежи за российский газ на сумму $4 млрд.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника в Анкаре.
Соответствующее соглашение было заключено между Газпромом и государственной энергокомпанией Botas. Последняя, как рассказали источники, уже воспользовалась правом отсрочки и перенесла на следующий год платежи на $600 млн.
Читайте также
О газовых уступках путина попросил лично президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Сочи в августе прошлого года.
Он настаивал на скидке на газ, который стал слишком дорогим для хрупкой турецкой экономики: инфляция в стране в прошлом году превышала 80%.
Место для вашей рекламы
В качестве «ответной услуги» путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб, который заменил бы для поставок в Европу разрушенную взрывами систему трубопроводов «Северный поток».
Читайте также
В марте представитель президента Турции Чагры Эрхан сообщил, что переговоры по хабу приостановлены. «Сейчас у нас нет денег на его строительство. Если у россии есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — объяснил он.
Уступки Турции ударят по выручке «Газпрома», уже потерявшего ключевой, европейский рынок, поставки на который упали до минимума за 30 лет. В этом году экспортная выручка компании снизится вдвое — до $40 млрд, оценивает аналитик БКС Рональд Смит.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.