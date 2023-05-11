Доходы рф от нефти и газа упали более чем на 50% — Finance.ua

Доходы рф от нефти и газа упали более чем на 50% Сегодня 10:34 — Энергетика

Доходы рф от нефти и газа упали более чем на 50%

В январе-апреле нефтегазовые доходы россии сократились на 52% по сравнению с показателями в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщает Министерство финансов рф.

За первые четыре месяца этого года нефтегазовые доходы россии составили 2,3 трлн рублей, а ненефтегазовые — 5,5 трлн рублей.

В целом за период с января по апрель бюджет россии получил 7,8 трлн рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом расходы рф за январь-апрель составили 11,2 трлн рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В российском Минфине падение нефтегазовых доходов объяснили снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.

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Економічна Правда По материалам:

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