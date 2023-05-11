Доходы рф от нефти и газа упали более чем на 50% — Finance.ua
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Доходы рф от нефти и газа упали более чем на 50%

Энергетика
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Доходы рф от нефти и газа упали более чем на 50%
Доходы рф от нефти и газа упали более чем на 50%
В январе-апреле нефтегазовые доходы россии сократились на 52% по сравнению с показателями в прошлом году за аналогичный период.
Об этом сообщает Министерство финансов рф.
За первые четыре месяца этого года нефтегазовые доходы россии составили 2,3 трлн рублей, а ненефтегазовые — 5,5 трлн рублей.
В целом за период с января по апрель бюджет россии получил 7,8 трлн рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом расходы рф за январь-апрель составили 11,2 трлн рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В российском Минфине падение нефтегазовых доходов объяснили снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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