Польская Orlen продолжает использовать российскую нефть, на которую не распространяются санкции — Finance.ua

Польская Orlen продолжает использовать российскую нефть, на которую не распространяются санкции Сегодня 10:45 — Энергетика

Польская Orlen продолжает использовать российскую нефть, на которую не распространяются санкции

Польская нефтяная компания PKN Orlen все еще использует российскую нефть, поставляемую через нефтепровод «Дружба», не подпадающую под санкции.

Об этом пишет Financial Times.

По словам генерального директора PKN Orlen Даниеля Обайтека, компания все еще использует российскую нефть, поставляемую по нефтепроводу «Дружба», для чешского нефтеперерабатывающего завода группы в Литвинове, на который до сих пор не распространяются санкции.

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«Полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок нефти, над чем мы работаем с чешским правительством», — сказал он в интервью Financial Times.

Обайтек добавил, что российские нефтяные компании все еще "поставляют в Европу нефтехимические продукты, несмотря на санкции ЕС.

Он также перечислил несколько лазеек, позволивших российскому нефтяному сектору продолжать зарабатывать «приличные деньги» в ЕС, не предлагая конкретных доказательств нарушения санкций.

«россия не продает нефть и природный газ, но все еще торгует нефтехимическими продуктами в Европе. Она зарабатывает не только на углеводородах, но и на переработке. Не говоря уже о удобрениях и других продуктах», — сказал Обайтек.

Также гендиректор PKN Orlen отметил, что запрет на поставку российской нефти стоит польской государственной нефтяной компании миллионы долларов в день, поскольку она пытается найти альтернативные источники поставок для своего чешского нефтеперерабатывающего завода.

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Економічна Правда По материалам:

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