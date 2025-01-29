Чего ждут украинцы от рынка недвижимости — результаты опроса Сегодня 16:04 — Недвижимость

Чего ждут украинцы от рынка недвижимости — результаты опроса, freepik

Большинство опрошенных украинцев считают, что цена останется стабильной, почти столько же надеются на ее снижение. Интересно, что ожидания изменений цен влияют на спрос, а следовательно, и на сами цены.

ЛУН опросил пользователей об изменении цен на первичном и вторичном рынке недвижимости в столице. В общей сложности было опрошено более 1100 респондентов из Киева, Львова и Одессы, потенциально планирующих покупку жилья.

«Результаты опроса свидетельствуют о высокой осведомленности общества о рыночных процессах и их заинтересованности в теме недвижимости. Те, кто ждет снижения цен, вероятно, откладывают покупку жилья, ожидая более благоприятных условий», — отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Опрос показывает, что в Киеве никто не уверен в будущем и непонятно, что будет происходить с ценами и на первичке, и на вторичке. Однако преобладает мнение о стабильности, но количество ожидающих роста или снижения примерно одинаковое. Во Львове ситуация похожая, а в Одессе больше респондентов ожидают, что цены останутся на том же уровне.

Киев

28% респондентов считают, что цена на вторичном рынке вырастет, 37% - что не изменится, 35% ожидают ее снижения. За последние полгода цены на вторичке в Киеве снизились на 6%. В последние четыре месяца они остаются стабильными, что подтверждает прогнозы респондентов.

Инфографика: ЛУН

На первичном рынке 42% потенциальных покупателей ожидают роста цен, 31% — цены останутся без изменений, и 27% считают, что они снизятся. За последние полгода цены на новостройки в Киеве выросли на 8%.

Инфографика: ЛУН

Одесса

23% респондентов ожидают роста цен на вторичке, 41% считают, что они не изменятся, 36% - что снизятся. За последние полгода цены на вторичном рынке Одессы упали на 9%.

Инфографика: ЛУН

Что касается первичного рынка, 41% респондентов считают, что цены вырастут, 35% - что останутся без изменений, и 23% ожидают снижения. Данные ЛУН свидетельствуют о росте цен на первичном рынке Одессы на 5%.

Инфографика: ЛУН

Львов

31% потенциальных покупателей во Львове ожидают роста цен на вторичке, 41% - что они останутся без изменений, 28% - снизятся. За последние полгода цены на вторичном рынке Львова выросли на 5%.

Инфографика: ЛУН

На первичном рынке 46% респондентов прогнозируют дальнейший рост цен, 30% — что цены останутся стабильными, 24% — снизятся. За последние полгода цены на новостройки во Львове выросли на 4%.

Инфографика: ЛУН

Напомним, по данным ЛУН, средняя цена за квадратный метр в однокомнатной квартире на первичном рынке в Киеве составляет 53 000 грн, в Ужгороде — 46 200 грн. Однако самая высокая цена остается во Львове — это более 55 700 грн/кв.м. Среди самых дорогих регионов по стоимости метров в новостройках также: Черновцы — 41 900 грн, Ровно — 39 700 грн, и Луцк — 36 800 грн.

Больше всего времени украинцам сейчас нужно будет собирать на покупку квартиры во Львове — это более 13,8 года. Чуть меньше в Ужгороде — это займет 12,9 лет. В столице в среднем квартиру на вторичке можно приобрести за 13,5 лет (за последнее время +4%). А вот в Житомире, Ровно и Черкассах соответственно за 10,5, 10,3 и 10,1 года.

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