Чего ждать от фондовых рынков: Invest Talk Summit — Finance.ua

Чего ждать от фондовых рынков: Invest Talk Summit Сегодня 18:45 — Фондовый рынок

Чего ждать от фондовых рынков: Invest Talk Summit

В долгосрочной перспективе с рынками все будет прекрасно, они будут расти, ведь рост рынка акций — это отражение того, что происходит с человечеством — он развивается и создает стоимость, убежден директор Академии Делойт и преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

О зарубежных фондовых рынках он рассказал в ходе Invest Talk Summit , состоявшегося 27 мая в Киеве.

Сложнее, по словам Компана, спрогнозировать, что будет происходить с рынком в краткосрочной перспективе.

Главный игрок рынка — ФРС. Ее борьба с инфляцией — главный фактор. ФРС уже 10 раз повышала ставку, добавили 500 базисных пунктов, чтобы ставка ФРС стала выше инфляции. Главный вопрос — когда начнется снижение ставки.

«Рынок ожидает повышения ставки еще на 25 базисных пунктов уже на очередном заседании ФРС в июне. Затем в ноябре ожидается снижение. Если это произойдет, это будет кратчайший разворот в истории, сделанный ФРС. В то же время, сама ФРС говорит, что не собирается разворачиваться и будет держать ставку высокой», — отметил Компан.

Кроме того, после начала банковского кризиса в США, в американских банках наблюдается отток депозитов.

И наличие этой проблемы в банковском секторе приводит к изменению ландшафта с точки зрения кредитования. Стандарты кредитования ужесточаются, а когда они ужесточаются, экономика не развивается.

Настроения последнего отчета SLOOS (для отчета опрашиваются кредитные офицеры высокого уровня, что они думают о рынке кредитования. — Ред.) были пессимистичными.

Не добавляет оптимизма и LEI Index — его снижение длится уже 13 месяцев подряд.

Как один из факторов, он указывает на то, что рецессия возможна в следующие 12 месяцев.

Что влияет на глобальную экономику и рынки

«Мы видим, что мир меняется. Он меняется с точки зрения политических процессов, влияющих на экономические процессы. Видим, что предложение становится менее эластичным. Как мир тяжело переходит к новым источникам энергии. На мой взгляд, мы, к сожалению, подошли к концу эпохи глобализации, которая дала миру очень много. Не думаю, что это будет иметь хорошие последствия для человечества.

Читайте также Маск заложил 58% акций его собственности в Tesla

Кроме того, не известно, что будет с инфляцией. Есть сомнения в способности ФРС снизить инфляцию. Также свою роль будут играть банковский кризис и геополитика. Все это будет влиять на рынки. Поэтому в тех условиях, которые я вижу, мой прогноз пессимистичен, а не оптимистичен. Но рынок жил, живет и будет жить. Есть такая поговорка, что всегда где-нибудь в мире существует bull market и на нем можно заработать. И лучшего места, куда инвестировать, чем развитый рынок ценных бумаг, по-моему, просто нет", — резюмировал Иван Компан.

Полное выступление эксперта с презентацией и детальным разъяснением происходящих на рынках процессов доступно на записи Invest Talk Summit, которую можно приобрести по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.