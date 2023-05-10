Акции японских компаний, в которые инвестировал Уоррен Баффет, достигли рекордных уровней — Finance.ua

Акции японских компаний, в которые инвестировал Уоррен Баффет, достигли рекордных уровней Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Акции японских компаний, в которые инвестировал Уоррен Баффет, достигли рекордных уровней

Акции Mitsubishi Corp. выросли на 6% - до исторического максимума — после объявления планов выкупа акций на сумму $2,2 млрд, а также лучшего, чем ожидалось, показателя прибыли на финансовый год до марта 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg

Аналогичную тенденцию показывают также Sumitomo Corp. и Itochu Corp.

Рост цен на акции создал большие прибыли для известного инвестора Баффета, владеющего пакетами акций этих компаний с 2020 года. Его заявление в прошлом месяце об увеличении этих пакетов помогло подтолкнуть последний этап роста, совпадающий со стремлением Токийской фондовой биржи поднять корпоративные оценки выше балансового уровня.

На фоне опасений по поводу надвигающейся рецессии все компании, в значительной степени связанные с сырьевыми товарами, прогнозируют снижение прибыли в текущем периоде, хотя и не столь сильное, как некоторые опасались. Акции также остаются относительно дешевыми, а Mitsubishi и Sumitomo все еще торгуются ниже балансовой стоимости.

«Прибыли торговых компаний в основном имеют тенденцию к росту, — говорит Хидеаки Курибара, аналитик Tokai Tokyo Securities Co., — последние десять лет торговые компании пытались укрепить свои несырьевые секторы, чтобы увеличить и стабилизировать свои прибыли, и сейчас это приносит свои плоды».

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