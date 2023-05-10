Акции японских компаний, в которые инвестировал Уоррен Баффет, достигли рекордных уровней — Finance.ua
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Акции японских компаний, в которые инвестировал Уоррен Баффет, достигли рекордных уровней

Фондовый рынок
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Акции японских компаний, в которые инвестировал Уоррен Баффет, достигли рекордных уровней
Акции японских компаний, в которые инвестировал Уоррен Баффет, достигли рекордных уровней
Акции Mitsubishi Corp. выросли на 6% - до исторического максимума — после объявления планов выкупа акций на сумму $2,2 млрд, а также лучшего, чем ожидалось, показателя прибыли на финансовый год до марта 2024 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Аналогичную тенденцию показывают также Sumitomo Corp. и Itochu Corp.
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Рост цен на акции создал большие прибыли для известного инвестора Баффета, владеющего пакетами акций этих компаний с 2020 года. Его заявление в прошлом месяце об увеличении этих пакетов помогло подтолкнуть последний этап роста, совпадающий со стремлением Токийской фондовой биржи поднять корпоративные оценки выше балансового уровня.
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На фоне опасений по поводу надвигающейся рецессии все компании, в значительной степени связанные с сырьевыми товарами, прогнозируют снижение прибыли в текущем периоде, хотя и не столь сильное, как некоторые опасались. Акции также остаются относительно дешевыми, а Mitsubishi и Sumitomo все еще торгуются ниже балансовой стоимости.
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«Прибыли торговых компаний в основном имеют тенденцию к росту, — говорит Хидеаки Курибара, аналитик Tokai Tokyo Securities Co., — последние десять лет торговые компании пытались укрепить свои несырьевые секторы, чтобы увеличить и стабилизировать свои прибыли, и сейчас это приносит свои плоды».

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По материалам:
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