Воррен Баффет назвав Bitcoin «азартним токеном» — Finance.ua
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Воррен Баффет назвав Bitcoin «азартним токеном»

Криптовалюта
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Воррен Баффет назвав Bitcoin «азартним токеном»
Воррен Баффет назвав Bitcoin «азартним токеном»
Уоррен Баффет, основатель Berkshire Hathaway, негативно высказался по поводу Bitcoin в интервью CNBC, назвав BTC «азартным токеном» и заявив, что этот актив не имеет внутренней ценности.
По мнению Баффета, люди инвестируют в цифровое золото из-за стремления к легким деньгам, таков человеческий инстинкт.
Однако глава Berkshire Hathaway также отметил, что наличие некоторых криптовалют в портфеле может дать преимущество, если использовать их для лендинга или а качестве залога.
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Ранее Баффет также заявлял, что не видит ценности в Bitcoin, поскольку он не производит ничего и предпочитает инвестировать в недвижимость или промышленные активы.
В феврале 2023 года Чарльз Мангер, ближайший соратник Баффета, призвал запретить цифровые активы в США, назвав их «контрактом на азартную игру с почти 100% преимуществом в казино». Он также выразил мнение, что власти должны последовать примеру Китая и запретить майнинг и криптотранзакции.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
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