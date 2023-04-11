Впервые за 10 месяцев: курс биткоина взлетел до рекордной отметки — Finance.ua

Впервые за 10 месяцев: курс биткоина взлетел до рекордной отметки
Курс Bitcoin поднялся выше $30 000. За день криптовалюта подорожала примерно на 7%, за неделю — на 9%.
Как сообщает CoinMarketCap, такой рост курса криптовалюты зафиксирован впервые с 10 июня 2022 года.
На пике курс Bitcoin составлял $30 397. Курс другой популярной криптовалюты — Ethereum — вырос на 4%, до $1900.
По состоянию на 10:02 по Киеву Bitcoin стоил $30080.
По мнению аналитиков, катализатором роста Bitcoin может стать публикация индекса потребительских цен в США за март. Данные по инфляции будут опубликованы 12 апреля.
С начала года Bitcoin подорожал более чем на 80%. Несмотря на рост, курс Bitcoin все еще примерно вдвое ниже своего исторического максимума — в ноябре 2021 года он стоил более $69 000.
Курс криптовалют к доллару 💸
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