Впервые за 10 месяцев: курс биткоина взлетел до рекордной отметки — Finance.ua

Впервые за 10 месяцев: курс биткоина взлетел до рекордной отметки Сегодня 11:15 — Криптовалюта

Впервые за 10 месяцев: курс биткоина взлетел до рекордной отметки

Курс Bitcoin поднялся выше $30 000. За день криптовалюта подорожала примерно на 7%, за неделю — на 9%.

Как сообщает CoinMarketCap , такой рост курса криптовалюты зафиксирован впервые с 10 июня 2022 года.

На пике курс Bitcoin составлял $30 397. Курс другой популярной криптовалюты — Ethereum — вырос на 4%, до $1900.

По состоянию на 10:02 по Киеву Bitcoin стоил $30080.

Скриншот CoinMarketCap

По мнению аналитиков, катализатором роста Bitcoin может стать публикация индекса потребительских цен в США за март. Данные по инфляции будут опубликованы 12 апреля.

С начала года Bitcoin подорожал более чем на 80%. Несмотря на рост, курс Bitcoin все еще примерно вдвое ниже своего исторического максимума — в ноябре 2021 года он стоил более $69 000.

УНІАН По материалам:

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