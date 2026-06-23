ChatGPT появился в Viber: какие новые функции доступны Сегодня 21:15 — Технологии&Авто

Viber и ChatGPT

Rakuten Viber объявил о запуске ChatGPT в мессенджере Viber. Новые инструменты на основе искусственного интеллекта постепенно станут доступны пользователям iOS и Android.

Как будет работать ChatGPT в Viber

В рамках сотрудничества пользователи получат возможность взаимодействовать с ChatGPT непосредственно в приложении. Для этого у Viber появится отдельный чат с ИИ-ассистентом, где можно будет задавать вопросы, искать информацию, получать советы или обсуждать разные темы.

Также ChatGPT можно будет вызвать в личных и групповых чатах с помощью специального тэга. В таком случае искусственный интеллект будет иметь доступ только к конкретному сообщению, на которое требуется ответить.

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Какие функции получат пользователи

Среди возможностей, которые появятся после интеграции ChatGPT:

редактирование изображений с помощью ChatGPT Images;

создание кратких изложений статей, документов и веб-страниц;

формирование кратких итогов чатов;

редактирование текста сообщений перед отправкой;

перевод сообщений на разные языки.

В компании отмечают, что для большинства функций не понадобится отдельная учетная запись ChatGPT. В то же время для работы с инструментами редактирования изображений пользователям необходимо войти в существующий аккаунт ChatGPT или создать бесплатный профиль через Viber.

Новые возможности будут доступны в последней версии приложения. Сначала их запустят для мобильных устройств на iOS и Android, а затем функции появятся и в десктопной версии мессенджера.

В Viber уточнили, что ChatGPT будет обрабатываться OpenAI в соответствии с собственной политикой конфиденциальности и условиями использования. При этом OpenAI будут передаваться только те тексты, изображения или запросы, которые пользователь самостоятельно выберет для обработки.

ain По материалам:

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