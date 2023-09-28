ChatGPT получит доступ в Интернет — Finance.ua

ChatGPT получит доступ в Интернет Сегодня 22:44 — Технологии&Авто

ChatGPT получит доступ в Интернет

В новом масштабном обновленном для чат-бота ChatGPT разработчики OpenAI добавили функцию доступа к Интернету.

Об этом сообщает Reuters.

Теперь пользователи получат доступ к новейшей информации через поисковую систему Bing. Эта функция уже вводилась ранее, однако она была отключена из-за проблем с возможностью просмотра пользователями информации на платных сайтах. Сейчас эту проблему устранили — теперь владельцы сайтов смогут выбирать, как именно пользователи будут взаимодействовать с ними.

«Сегодня просмотр с помощью Bing доступен для пользователей Plus и Enterprise, и вскоре мы расширим его для всех пользователей. Для включения выберите „Просмотр с помощью Bing“ в селекторе под GPT-4», — сообщили разработчики.

Читайте также Google анонсирует новые функции Bard, чтобы догнать ChatGPT

Чат-бот ChatGPT является статистической моделью речи, оптимизированной для ведения диалогов. ChatGPT создавался на суперкомпьютере, его обучали с помощью массивов текста из Интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком.

Разработчики из компании OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, позиционируют ChatGPT как простую в использовании и человечную систему искусственного интеллекта.

На днях вышло масштабное обновление чат-бота, в котором его научили «говорить и слушать».

«Новая технология, способная создавать реалистичные синтетические голоса всего за несколько секунд прослушивания реального языка, открывает двери для многих творческих приложений, ориентированных на доступность», — отметили в OpenAI.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.