Чат-боты на основе ИИ станут еще больше похожими на людей: в чем риски — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чат-боты на основе ИИ станут еще больше похожими на людей: в чем риски

Технологии&Авто
0
Чат-боты на основе ИИ станут еще больше похожими на людей: в чем риски
Чат-боты на основе ИИ станут еще больше похожими на людей: в чем риски, Фото: freepik
Чат-боты на базе искусственного интеллекта скоро достигнут такого уровня, что их будет сложно отличить от людей. Однако эта технология несет в себе некоторые риски.
Об этом пишет The Sun.

В чем риски

Один из ведущих экспертов по кибербезопасности Роджер Граймс рассказал, что чат-боты, такие как ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google, могут значительно облегчить выполнение рутинных задач. Компании внедряют их для решения простых (а порой и сложных) проблем поддержки клиентов.
Читайте также
Часть этого — создание чат-ботов на основе искусственного интеллекта, которые будут говорить более естественно, как человек, и отличить их от реальных людей будет большой проблемой.
Многие эксперты предупреждают об опасностях, которые несет передовой искусственный интеллект, и о том, как киберпреступники могут использовать его для обмана потенциальных жертв.
Однако Роджер сказал, что, по его мнению, тот факт, что чат-боты становятся все более похожими на людей, в целом является положительным явлением.
Читайте также
Кроме того, у большинства смартфонов теперь есть встроенные элементы искусственного интеллекта, а такие сервисы, как Google, выдают ответы даже при выполнении простых поисковых запросов в интернете.
Об опасностях, связанных с обманом и ИИ, речь идет о рисках, начиная с дипфейков и заканчивая кибератаками, в которых преступники используют ИИ.
Кроме того, известно, что чат-боты «галюцинируют» и выдают совершенно ложную информацию. Этих ошибок не допустил бы человек.

Как заработать с помощью искусственного интеллекта

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.