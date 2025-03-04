Чат-бот Meta AI может получить отдельное приложение — Finance.ua
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Чат-бот Meta AI может получить отдельное приложение

Технологии&Авто
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Чат-бот Meta AI может получить отдельное приложение
Чат-бот Meta AI может получить отдельное приложение
Искусственный интеллект Meta AI скоро присоединится к другим продуктам Meta — Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp — и получит собственное отдельное приложение.
Как пишет CNBC со ссылкой на источники, компания Марка Цукерберга намерена представить отдельную программу Meta AI в течение второго квартала 2025 года.
Это знаменует важный шаг в планах генерального директора Meta сделать свою компанию лидером в сфере искусственного интеллекта до конца года, опередив таких конкурентов, как OpenAI и Alphabet.
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В отличие от конкурентных генеративных инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и Perplexity, Meta AI пока доступен пользователям только через вебсайт и приложения компании, такие как Facebook и WhatsApp. Несмотря на то, что огромная база пользователей Meta в семействе приложений имеет доступ к Meta AI, пользователи могли бы глубже взаимодействовать с цифровым помощником, если бы он был доступен как отдельная программа.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман скептически отнесся к подобным планам конкурента.
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«Хорошо, возможно, мы создадим социальное приложение», — написал он в комментарии к новости о возможном запуске отдельного приложения Meta AI.
Напомним, чат-бот Meta AI был запущен в сентябре 2023 года, и компания представила его как генеративного цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который может давать ответы и создавать изображения на основе подсказок пользователей в своих программах. Согласно сайту Meta, Meta AI пока доступен только на английском языке в отдельных странах. В Украине чат-бот пока не работает. При попытке использования пользователи видят сообщение «Сервис Meta AI пока недоступен в вашей стране».
По материалам:
НВ
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